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每一口都是滿滿蔥味！速食店端午限定吃「三星蔥牛肉堡」只賣2周

▲▼漢堡王推端午限定吃「三星蔥牛肉堡」。（圖／業者提供）

▲端午限定吃「三星蔥牛肉堡」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

粽子吃膩了嗎？為迎接今年端午節，人氣速食店「漢堡王」強勢推出這顆「三星蔥牛肉堡」，不僅嚴選當季三星蔥切絲入堡，更以2片共8.8盎司的100%澳洲牛肉排層層交疊，再搭配美式起士大口咬下，超濃的蔥燒牛肉香簡直罪惡爆表，5月24日起限時2周開吃。

▲▼漢堡王推端午限定吃「三星蔥牛肉堡」。（圖／業者提供）

▲裡頭有2層三星蔥絲夾著2片火烤牛肉排。

漢堡王端午限定「三星蔥牛肉堡」來了，特意嚴選三星蔥搭配招牌火烤牛肉，先是鋪上一層滿滿蔥絲接著放上一片火烤澳洲牛肉排，再豪邁堆疊1次，一共2層的澎湃餡料大口咬下，不僅蔥味十足，加上8.8盎司的牛肉排簡直超罪惡，裡頭還放了2片美式起士增添口感，肯定要搶吃一波，5月24日起至6月6日限定開賣。提醒竹科台積P1店、南科台積店、兒園店、美光店、屏東店不販售。

▲▼必勝客母親節限定「北海道起司海鮮盛宴比薩」、「愛鰻滿!特盛海鮮比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客也有期間限定超澎湃「北海道起司海鮮盛宴比薩」等吃。

另，必勝客近似也有這款超豐盛「北海道起司海鮮盛宴比薩」，選用智利鮭魚、鮮美干貝、Q彈魷魚條搭配日式醬油、照燒醬汁打造而成，最後撒上愛心造型、使用北海道起司及天然蔓越莓汁做成的粉紅愛心起司塊「北海道牛奶蔓越莓起司」，可愛又欠吃，即日起限時、限量登場，想吃要快。

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