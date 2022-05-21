Netflix「買不到快篩」迷因遭網出征　網灌爆粉專逼道歉：別只刪文

▲Netflix製作「買不到快篩迷因」宣傳，引起網友不滿。（圖／翻攝Netflix臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

影音串流業者Netflix（網飛）20日為了宣傳連續劇《還有明天》，將片段劇情加上文字製成迷因PO出，但網友看到內容是「買不到快篩試劑」，氣得直接出征狂罵，讓Netflix緊急刪文。對此，網友持續在Netflix的臉書貼文下留言，要求Netflix道歉。

Netflix於20日以「風吹日曬還是買不到」為引言，PO出一段8秒鐘的《還有明天》劇情，影片內容為一名男子將小朋友抱走，身後一堆則站著一堆孩子。Netflix將男子的身上標註文字「早上7點開始排隊的人」，被扛走的孩子寫「快篩試劑」，留在原地的孩子則寫「永遠買不到快篩的我」。

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▲網友到Netflix的臉書留言，要求Netflix道歉。（圖／翻攝Netflix臉書）



Netflix製作影片迷因，暗指快篩試劑不好買，若民眾未提早到場排隊，就會一劑都買不到，讓網友看完不滿，直接到粉專大罵。對此，Netflix緊急刪除貼文，仍無法熄滅網友的怒火。

網友看完紛紛留言，「小編你哪裡買不到快篩，需要贊助你嗎」、「我來朝聖的…到底誰在多重宇宙」、「我以為網飛只有股價往地上飛，原來小編的水準也是」、「超商那麼多快篩，買不到是誰的問題？有種貼就不要刪文，已經把截圖送去檢舉信箱了，你們小編準備丟工作」、「馬上正式道歉」、「一件應該要鄭重道歉的事，竟然只用刪文處理？？」「刪文就沒事了嗎？需要道歉吧！這樣帶風向很好玩嗎」。

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