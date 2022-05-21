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拿快篩須簽借據？中華郵政查到是這家郵局！原因曝光

▲▼唾液快篩,唾液抗原快速檢驗,兒童,COVID-19,新冠肺炎,快篩,陰性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲唾液快篩試劑。（圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政傳出有員工向所屬郵局索取快篩，竟要簽「借據」，不但得簽切結書，還得自行購買後歸還，當事人要簽名或蓋章，遭其他員工質疑違反勞動部規定雇主有義務提供快篩。中華郵政表示，經查此舉為台中郵局個案行為，若屬公務使用將免費提供，但為方便同仁個人應急，非公務可採借用但須簽結單據。

有郵局員工向《東森新媒體ETtoday》投訴，根據勞動部解釋，員工提供勞務，公司有義務提供快篩，但有郵局迄今未主動提供，內外勤同仁屢有抱怨，近來還有郵局要求快篩要簽「借據」，真的很離譜，違反勞動部釋疑。

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根據郵局外流快篩借用單據顯示，員工不但要署名，也要寫明是何原因向郵局借用COVID-19快篩試劑，且自行購買快篩試劑後，還得返還，最後還要簽名或蓋章。

▲台中郵局提供快篩試劑給員工要求簽借據。（圖／郵政員工提供）

▲台中郵局提供快篩試劑給員工要求簽借據。（圖／郵政員工提供）

對此，中華郵政公司表示，經查該情況為台中郵局個案行為，目前各地郵局都會採購快篩，如果是公務上需要，各郵局都是免費提供快篩試劑，員工不須付費，也不需要借，但如果是個人因素或是家庭需要，一時購買快篩不方便或買不到，郵局給員工方便可借用，因此請員工寫個單據，讓同仁應急，至於何種情況為個人因素則需要個案認定。

中華郵政公司表示，若是公務需求需要快篩，都會免費提供，該部分並無違反規定，非公務部分給員工方便借用，應該是合宜的，目前並未要求台中郵局調整。

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