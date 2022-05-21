指揮中心、國防部聯手設松山篩檢站　三總：4點啟用提供3合1服務

▲行政院長蘇貞昌21日視察「松山機場旁新設大型篩檢站整體規劃」。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

為協助提升北部篩檢量能，疫情指揮中心、國防部21日聯手在松山機場開設篩檢站。對此，三總醫院院長王智弘少將表示，今天下午4點起正式啟用，提供採檢、看診、領藥的3合1服務，每天目標服務2000名民眾。

王智弘表示，三總松山機場社區篩檢站在總統蔡英文及中央流行疫情指揮中心指導下，提供複合式、多功能的3合1服務，包括民眾PCR採檢、醫師看診及領藥的功能；其中，為便利民眾快速看診，在現場特別開闢3條路線，包括預約民眾通道、非預約民眾通道及敬老親子綠色通道，希望民眾能快速得到服務。

王智弘表示，目前篩檢站內配置4個PCR採檢窗口，預計每個窗口在4個小時的班次內可以服務150位民眾採檢，4個窗口就是600位民眾，每天從早上8點起至晚間8點止分作3班，預估每天在12個小時的工作時間內，可以服務1800位以上預約的民眾，加上現場非預約的民眾，1天的PCR採檢能量可以超過2000人。

三總松山社區篩檢站納編三總醫護人員及空軍松山基地指揮部官兵共同服務民眾，地址在台北市松山區敦化北路340-9號，今日從下午4點起正式開始提供服務，自明日起，服務時間為週一至週日，每天早上8點起至晚間8點止。

三總特別提醒「快篩陽」的民眾，須攜帶健保卡及快篩陽性試劑（密封保存）前往看診。

▼行政院長蘇貞昌21日視察「松山機場旁新設大型篩檢站整體規劃」。（圖／行政院提供）

