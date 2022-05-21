　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

111級成大畢典邁向百年新篇章　蘇慧貞期勉畢業生勇敢承擔自省無懼前行　

▲受到疫情影響，成大今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容的方式同步舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲受到疫情影響，成大今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容的方式同步舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學校長蘇慧貞，21日在成大111級畢業典禮致詞時，期勉在場畢業生「此刻讓我們一起『反身自省，無懼前行』，未來雖然難以預測，成大人卻必須勇敢承擔。」。

▲受到疫情影響，成大今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容的方式同步舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇慧貞係最後一次以校長身分主持畢典，她也感性表示：「我衷心感謝所有與大家在這個校園相識的時光，讓我們相約，10年之後，成大百歲，無論是在台南的這裡或世界的某一角落讓我們以永恆如一的成大情懷重逢遇見那個更好的彼此！畢業成功，珍重再見！」

受到疫情影響，去年成大舉辦了創校90週年來第一次的全線上畢業典禮，今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容的方式同步舉行。除了事先報名也有嚴格的防疫規劃，現場所有工作人員及師生、家長，都須呈報疫苗接種證明（小黃卡、健保卡或KUAP綠燈），或是5月19日後快篩／PCR檢測陰性證明始可入場。

中正堂進場實施畢業生與家長分流，在2樓看台區的親友眺望著畢業生，紛紛拿起相機記錄，臉上洋溢著驕傲神情。而在線上觀看的畢業生親友也紛紛留言送上祝福文字及圖案，有近5千次觀看人數。

▲受到疫情影響，成大今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容的方式同步舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨著典禮揭開序幕，全體畢業生與看台區家長將手機紛紛舉起，在寬敞的中正堂匯聚成點點星光、相互輝映，藉由今年畢業歌曲《今仔日》的輕快旋律，感受4年來畢業生們在成大的累積的豐富回憶。

隨後由成大校長蘇慧貞率領校內主管依序進場並發表演說，蘇慧貞校長提到，當今世代是人類歷史上變動空前的時代，氣候劇烈變遷、不同體制下的政治經濟衝突、以及因貧富差距導致的健康不平等，都正嚴重威脅所有生命存續的平等機會，因此她鼓勵畢業生們一起「回望歷史、謙卑學習；凝視周遭，同理關懷；同時無懼、正直，昂首闊步，成就屬於你自己獨一無二的未來。」

111級成大畢業典禮，邀請成大資源工程系95級校友吳庭安擔任演講貴賓，吳庭安現為春池玻璃研發長兼副總經理，是低調的「回收玻璃」魔術師，過去他曾和同學一起到玻璃工廠打工，在滿城山谷的殘留壞掉的牛奶、羊奶的玻璃瓶氣味中度過整整一個暑假。因為那次經驗讓他對玻璃回收的基礎知識與架構非常熟悉，將來在與員工溝通時沒有了隔閡，也體認到「資源工程」與「材料科學」就是他未來想走的路，找到了生命中的北極星。

吳庭安說，「每一段經驗累積，也許在事件當下你無法領會它的意義，但回首後就會發現，每段路和過程絕對不會有白走的路，都將成為身體的養分，也能變成未來創新的可能性」。呼應成大致力培養的I型與T型人才，I型人才意旨在專業領域之下深入研究；T型人才除了深入的研究，還需要兼具廣博、跨域的知識。吳庭安帶著在台灣走過一甲子的春池玻璃脫胎換骨，從設計、材料科學的角度，讓回收跟創造成為一個循環鏈，賦予廢棄玻璃新的價值。吳庭安鼓舞學弟妹，運用專業與熱忱，找到自己生命中的北極星，一點一滴改變這個世界，讓世界變得更好。

▲受到疫情影響，成大今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容的方式同步舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

緊接著，進行撥穗禮以及畢業證書授予儀式。畢業生上台時，現場不時傳來歡呼，為上台的同學鼓舞。會計系郭睿、周明瑋代表學士生致詞提到，很多人說大學是進入職場前的試煉廠，在成大他們學會了兩件事情，分別是「做選擇」以及「停止比較」。每個人都在一系列選擇下活出迥異、精彩的大學生活，站在畢業的時間點往回看、向前望，會發現每個選擇都是最好的學習，都使我們踏上新的旅程；為了追求更好的自己，經常透過不斷與他人較量，來衡量自己的價值，然而「只有我們能夠定義自己是誰」。

資源工程所賴彥江、藥學系紀沛岑代表碩士生致詞分享在成大的「起成轉合」。回想大學生涯，期中考前的K館、球場上的奔馳以及研究室的熬夜時光，在進入防疫新生活後，許多線下活動轉變成線上交流，然而，一切的挫折與成就，都將化為成長的養分。在今天實體與線上並進的畢業典禮上，兩位畢業生也代表全體畢業生，以台語及客語感謝父母與師長一路的養育與栽培。

▲受到疫情影響，成大今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容的方式同步舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「畢業不是一個終點，而是開啟人生下一階段更遠大的旅程。」來自巴拉圭的外籍畢業生代表醫工系的杜思孟（LaudesCenturión Rivas﹁說，讀大學就像是一場有難度的馬拉松，尤其國際生需要面對的最大挑戰是主要科目是以中文授課，但她很感激成大採用英文教材並實施英語版的考試，透過建置雙語課程來照顧外籍生。「生命是一場旅程，所有在課堂上獲得的成果將成為起始點，指引我們未來前進的方向。」她認為，透過不懈努力而獲得的學位，將成為邁向世界的利器，替畢業生們開拓更多機會。語畢，她更以自己的母語表達祝福：「現在，恐懼不復存在，因為那僅存在於自己的腦海。就讓我們挺身而出，做有意義的事吧！」融合自身母語、中文與英文的致詞獲得現場師生滿堂彩。

111級畢業典禮上，成大也正式亮相邁向百年新篇章所呈現的新學位服，主要由上台師長與代表接受撥穗的畢業生穿著。新學位福以「成大紅」為主、各學院院色為輔，進行識別規劃與細部設計，以俐落的線條傳達「勤懇樸實、藏行顯光」的校風，重塑本校品牌形象、引領國際化。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
全台確診地圖曝！羅一鈞分析「關鍵2天」：將過高峰可能性
不忍了！　肯德基店員揭「蛋撻真相」
快訊／北市宣布公私幼兒園「下週停課5天」
快訊／陳時中示警：疫情往「1區域」微幅成長
快訊／台中工人誤觸高壓電！　當場失去意識
LIVE／新北單日+23346本土！　侯友宜最新說明
確診連兩天下降「高峰推遲」？　陳時中：會拖比較長
驚魂！數學科考生「快篩陽」後送　會考首日3320人確診
快訊／柯文哲嗆中央「瞎指揮」　陳時中回應了
3孩快篩陽「小寶突抽搐+眼上吊」　媽癱哭
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹縣+2472！民眾等不到通知書　衛生局教戰：這途徑比較快

確診無敵星星vs.3劑疫苗「誰更強？」　羅一鈞解答

北美館最新亮點！「藍屋」戶外廣場展出　功能揭秘

會考數學難易適中　考題生活化兼多樣性「買遊戲機入題」

陳時中喊話「中央、地方合作」！曝2努力目標：盡量讓國民不排隊

全台確診地圖曝光！羅一鈞分析「關鍵2天」：將過高峰的可能性

馬英九自豪「任內年年參加WHA」！陳時中：我們不會矮化自己來參加

快訊／不降反升！台中逼近8千例　盧秀燕：低收入戶快篩補助5百

本土疫情往「中」走！陳時中：南北平穩緩降　中部微幅成長

喊「科技防疫」求入WHA！陳時中：台灣成功防疫值得互相學習

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

阿金慵懶休息突被襲擊！　毛卡掃地機器人媽神救援

林秀香想色色了！　性慾爆發狂磨蹭「歐巴想去你家」

竹縣+2472！民眾等不到通知書　衛生局教戰：這途徑比較快

確診無敵星星vs.3劑疫苗「誰更強？」　羅一鈞解答

北美館最新亮點！「藍屋」戶外廣場展出　功能揭秘

會考數學難易適中　考題生活化兼多樣性「買遊戲機入題」

陳時中喊話「中央、地方合作」！曝2努力目標：盡量讓國民不排隊

全台確診地圖曝光！羅一鈞分析「關鍵2天」：將過高峰的可能性

馬英九自豪「任內年年參加WHA」！陳時中：我們不會矮化自己來參加

快訊／不降反升！台中逼近8千例　盧秀燕：低收入戶快篩補助5百

本土疫情往「中」走！陳時中：南北平穩緩降　中部微幅成長

喊「科技防疫」求入WHA！陳時中：台灣成功防疫值得互相學習

姐準備「神奇餵藥術」讓長髮汪舉手狂拜託！它的真正用途大曝光

竹縣+2472！民眾等不到通知書　衛生局教戰：這途徑比較快

確診無敵星星vs.3劑疫苗「誰更強？」　羅一鈞解答

比爾蓋茲沒用微軟手機！　自曝是三星折疊機用戶「原因曝光」

勾引胡宇威喝酒「獲得一滴血」　曾沛慈美人計有目的

北美館最新亮點！「藍屋」戶外廣場展出　功能揭秘

會考數學難易適中　考題生活化兼多樣性「買遊戲機入題」

陳時中喊話「中央、地方合作」！曝2努力目標：盡量讓國民不排隊

全台確診地圖曝光！羅一鈞分析「關鍵2天」：將過高峰的可能性

不爽兒子告發寺廟內幕　迷信母親手「杖斃」他！2小時殘暴畫面曝

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

會考驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送

自然感染＝打完疫苗？醫給答案

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

50元↓哪款泡麵最神？鄉民推「1品牌」

快訊／本土+84587！3縣市破萬例

更多熱門

相關新聞

嘉藥畢業生感恩向師長奉茶

嘉藥畢業生感恩向師長奉茶

疫情升溫的5月，讓原本充滿感念溫馨的母親節黯淡了不少，緊接的6月將迎來畢業季，更要好好把握機會，在離別前向師長一訴感謝之情，嘉南藥理大學為了讓學生與師長能彼此分享暖心溫情，特別舉辦「感恩奉茶、獻禮暖心」活動。

台大畢禮5/21舉行、僅8%畢業生可參加

台大畢禮5/21舉行、僅8%畢業生可參加

重機喵騎士超冷靜　帥氣領車上路

重機喵騎士超冷靜　帥氣領車上路

拒當爛草莓！　近17萬名新世代首份工作待滿1年2個月

拒當爛草莓！　近17萬名新世代首份工作待滿1年2個月

國泰世華CMA計畫　培育逾百位管理要職

國泰世華CMA計畫　培育逾百位管理要職

關鍵字：

成大畢典蘇慧貞畢業生勇敢承擔

讀者迴響

熱門新聞

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

唐治平重回八點檔突被消失！

苗栗教養院深夜求救賈永婕！

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

許路兒「收工照」掀暴動　網：終於公開

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面