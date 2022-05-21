111級成大畢典邁向百年新篇章　蘇慧貞期勉畢業生勇敢承擔自省無懼前行　

▲受到疫情影響，成大今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容的方式同步舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學校長蘇慧貞，21日在成大111級畢業典禮致詞時，期勉在場畢業生「此刻讓我們一起『反身自省，無懼前行』，未來雖然難以預測，成大人卻必須勇敢承擔。」。

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蘇慧貞係最後一次以校長身分主持畢典，她也感性表示：「我衷心感謝所有與大家在這個校園相識的時光，讓我們相約，10年之後，成大百歲，無論是在台南的這裡或世界的某一角落讓我們以永恆如一的成大情懷重逢遇見那個更好的彼此！畢業成功，珍重再見！」

受到疫情影響，去年成大舉辦了創校90週年來第一次的全線上畢業典禮，今年則在畢業同學代表的堅持努力下，選擇實體與線上共容的方式同步舉行。除了事先報名也有嚴格的防疫規劃，現場所有工作人員及師生、家長，都須呈報疫苗接種證明（小黃卡、健保卡或KUAP綠燈），或是5月19日後快篩／PCR檢測陰性證明始可入場。

中正堂進場實施畢業生與家長分流，在2樓看台區的親友眺望著畢業生，紛紛拿起相機記錄，臉上洋溢著驕傲神情。而在線上觀看的畢業生親友也紛紛留言送上祝福文字及圖案，有近5千次觀看人數。

隨著典禮揭開序幕，全體畢業生與看台區家長將手機紛紛舉起，在寬敞的中正堂匯聚成點點星光、相互輝映，藉由今年畢業歌曲《今仔日》的輕快旋律，感受4年來畢業生們在成大的累積的豐富回憶。

隨後由成大校長蘇慧貞率領校內主管依序進場並發表演說，蘇慧貞校長提到，當今世代是人類歷史上變動空前的時代，氣候劇烈變遷、不同體制下的政治經濟衝突、以及因貧富差距導致的健康不平等，都正嚴重威脅所有生命存續的平等機會，因此她鼓勵畢業生們一起「回望歷史、謙卑學習；凝視周遭，同理關懷；同時無懼、正直，昂首闊步，成就屬於你自己獨一無二的未來。」

111級成大畢業典禮，邀請成大資源工程系95級校友吳庭安擔任演講貴賓，吳庭安現為春池玻璃研發長兼副總經理，是低調的「回收玻璃」魔術師，過去他曾和同學一起到玻璃工廠打工，在滿城山谷的殘留壞掉的牛奶、羊奶的玻璃瓶氣味中度過整整一個暑假。因為那次經驗讓他對玻璃回收的基礎知識與架構非常熟悉，將來在與員工溝通時沒有了隔閡，也體認到「資源工程」與「材料科學」就是他未來想走的路，找到了生命中的北極星。

吳庭安說，「每一段經驗累積，也許在事件當下你無法領會它的意義，但回首後就會發現，每段路和過程絕對不會有白走的路，都將成為身體的養分，也能變成未來創新的可能性」。呼應成大致力培養的I型與T型人才，I型人才意旨在專業領域之下深入研究；T型人才除了深入的研究，還需要兼具廣博、跨域的知識。吳庭安帶著在台灣走過一甲子的春池玻璃脫胎換骨，從設計、材料科學的角度，讓回收跟創造成為一個循環鏈，賦予廢棄玻璃新的價值。吳庭安鼓舞學弟妹，運用專業與熱忱，找到自己生命中的北極星，一點一滴改變這個世界，讓世界變得更好。

緊接著，進行撥穗禮以及畢業證書授予儀式。畢業生上台時，現場不時傳來歡呼，為上台的同學鼓舞。會計系郭睿、周明瑋代表學士生致詞提到，很多人說大學是進入職場前的試煉廠，在成大他們學會了兩件事情，分別是「做選擇」以及「停止比較」。每個人都在一系列選擇下活出迥異、精彩的大學生活，站在畢業的時間點往回看、向前望，會發現每個選擇都是最好的學習，都使我們踏上新的旅程；為了追求更好的自己，經常透過不斷與他人較量，來衡量自己的價值，然而「只有我們能夠定義自己是誰」。

資源工程所賴彥江、藥學系紀沛岑代表碩士生致詞分享在成大的「起成轉合」。回想大學生涯，期中考前的K館、球場上的奔馳以及研究室的熬夜時光，在進入防疫新生活後，許多線下活動轉變成線上交流，然而，一切的挫折與成就，都將化為成長的養分。在今天實體與線上並進的畢業典禮上，兩位畢業生也代表全體畢業生，以台語及客語感謝父母與師長一路的養育與栽培。

「畢業不是一個終點，而是開啟人生下一階段更遠大的旅程。」來自巴拉圭的外籍畢業生代表醫工系的杜思孟（LaudesCenturión Rivas﹁說，讀大學就像是一場有難度的馬拉松，尤其國際生需要面對的最大挑戰是主要科目是以中文授課，但她很感激成大採用英文教材並實施英語版的考試，透過建置雙語課程來照顧外籍生。「生命是一場旅程，所有在課堂上獲得的成果將成為起始點，指引我們未來前進的方向。」她認為，透過不懈努力而獲得的學位，將成為邁向世界的利器，替畢業生們開拓更多機會。語畢，她更以自己的母語表達祝福：「現在，恐懼不復存在，因為那僅存在於自己的腦海。就讓我們挺身而出，做有意義的事吧！」融合自身母語、中文與英文的致詞獲得現場師生滿堂彩。

111級畢業典禮上，成大也正式亮相邁向百年新篇章所呈現的新學位服，主要由上台師長與代表接受撥穗的畢業生穿著。新學位福以「成大紅」為主、各學院院色為輔，進行識別規劃與細部設計，以俐落的線條傳達「勤懇樸實、藏行顯光」的校風，重塑本校品牌形象、引領國際化。