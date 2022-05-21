薯條支援！摩斯漢堡「買大薯送大冰紅」加碼延長至5月底

▲摩斯漢堡「買大薯送大杯冰紅茶」加碼延長到5月31日。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

麥當勞「薯條荒」還未完全緩解，摩斯漢堡今（21）日宣告持續「薯條支援」，日前連續3天的薯條不缺貨的「買大薯送大杯冰紅茶」活動由於大受好評，將加碼延長到5月31日，只要銅板價45元就能品嚐。

▲薯條支援！摩斯買大薯送大冰紅茶受到好評，優惠活動延長至5月31日。（圖／業者提供）

麥當勞日前發出聲明解釋，受到全球航運不穩影響，薯條到貨不及，各餐廳將於庫存售罄後暫停供應，也積極調度，最快5月20日起陸續到貨。不過到今日為止，打開外送平台APP麥當勞點餐，會發現仍有部分門市未提供「薯條」選項，無論是單點或是套餐都沒有「薯條」可以點。原因是陸續正常供應關係，各店到貨時間不一，因此無法明確知道每間門市何時恢復販售，消費者可直接致電門市詢問。

而摩斯日前在5/18~5/20連續3天祭出「買大薯送大杯冰紅茶」，今日也公布，由於深受消費者熱愛好評不斷，體恤消費者想吃薯條的心情，因此持續「薯條支援」，即刻開始加碼延長「買大薯送大杯冰紅茶」到5月31日，邀請愛吃薯條的人別錯過！

▲摩斯大薯採用美國馬鈴薯製成，油炸後外層酥脆。（圖／業者提供）

摩斯表示，摩斯薯條售價45元，採用美國馬鈴薯製成，油炸後外層酥脆，內部則保有鬆軟的口感與馬鈴薯的香氣，深受顧客喜愛，趁此波享受買一送一，薯條搭配摩斯經典冰紅茶的美味。

另外肯德基也表示香酥脆薯正常供應，同時祭出預訂快取「加1元多1件」的優惠，即日起至5/23只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐(桶餐)，再加1元，就能享用「小份香酥脆薯」或「4塊上校雞塊」。