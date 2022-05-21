　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情下「一個人買票看戲」飆升！兩廳院公布大數據　熱門表演曝光

▲▼國家戲劇院廳內空景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲疫情下流行一個人買票看戲？「OPENTIX兩廳院文化生活」公布營運大數據。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

疫情影響大眾消費習慣，就連藝文產業也不例外！「OPENTIX兩廳院文化生活」經營一年來首度公布營運大數據，發現單筆購買單張票券的比例，從前年33％上升至39%，也就是一個人買票進劇場看演出的比例增加，是否代表疫情期間結伴參與意願降低，值得觀察；另還有超過5成的人「演出前30天」才買票。

兩廳院提到，OPENTIX在去年4月1日正式上線，除了表演藝術票券銷售，亦延伸至展覽、影展、博物館、流行音樂及文創等更多元的產品內容。累積的藝文消費數據，或許尚未能涵蓋全台灣毎一場演出的售票資料，希望藉此綜觀藝文票房概略面貌，透過客觀的角度由數字出發，進一步協助藝文團隊與產業的發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「OPENTIX兩廳院文化生活」公布營運大數據。（圖／兩廳院提供）

▲「OPENTIX兩廳院文化生活」首度公布營運大數據。（圖／兩廳院提供）

OPENTIX首年註冊會員數達21萬人，會員消費比例達7成，其中近5成為新會員。而網站月平均瀏覽量達300萬、每月平均使用人次80萬，網站訪客約86%使用行動裝置，有70%使用行動裝置消費。

觀察2020～2021年售票系統數據，總產值部分，2021年票房金額6.4億，較2020年銳減2.5億；場次方面，售票4,744場，減少307場；售出票數共112萬張，差距16萬張，顯示出各項產值受到去年疫情三級警戒影響而下滑，9月之後疫情獲得控制，會員購票動能略見回溫。

以節目類別統計，戲劇節目年總產值3.5億，共1,264場，售票41萬張，與2020年相較，票房差距1.6億、場次減少693場，是影響較多的展演類型；音樂節目的部分，受影響程度相對較小，年總產值2億，共1,301場，售票45萬張，總產值與2020年差距3千萬，場次及售票數則持平；可售票數200～799張的中型演出，相聲瓦舍《三十三》及職男人生系列，連續2年皆為熱門節目，於疫情下仍有一定的銷售動能。

進一步觀察消費者樣貌，整體節目女性消費占7成、26～45歲占6成，年度銷售熱門節目中，相聲瓦舍《三十三》及職男人生系列節目消費族群多分布於26～35歲；綠光劇團《人間條件七》觀眾年齡則集中於31歲以上；而音樂節目售票居冠的狂美交響樂團《宮崎駿動畫配樂》交響音樂會則多分布於31～45歲族群。

▲▼《人間條件七》。（圖／綠光劇團提供）

▲《人間條件七》為2021熱門演出排行前十名。（圖／綠光劇團提供）

消費者喜好的部分，只購買戲劇或音樂類型演出占9成，只購買《三十三》、職男人生系列、《人間條件七》、《宮崎駿動畫配樂》等4檔熱門節目平均約7成，顯示有多數觀眾為支持喜愛的節目或團隊而購票。

而訂單金額與張數的部分，2020年單筆訂單金額的中位數為1,485元、單筆購買單張票券比例為33%；2021年單筆訂單金額的中位數則下滑至1,000元；不過單筆購買單張票券的比例則上升至39%，是否代表疫情期間結伴參與意願降低，值得觀察。

此外，2021年有超過5成的訂單集中在「首演前30天內」，較2020年33%增長至53%。除了消費者可能因疫情變動而降低購買遠期演出的票券意願，亦可能是團隊考量場館是否全席開放等不確定因素而縮短售票期程，未來藝文團隊在行銷策略上，可做為調整參考。

▲台北市 中正紀念堂 國家音樂廳 國家戲劇院▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲超過5成的訂單集中在「首演前30天內」。（資料圖／記者屠惠剛攝）

而疫情期間，藝文團體嘗試以直播或錄播方式辦理線上售票演出，維持創作動能，並開拓新時代觀眾群。OPENTIX線上觀演功能於2021年8月上線，共演出91檔節目，售出1.6萬張票券，票房金額226萬。線上節目平均票價分布於0至699元之間，超過6成場次的票價位於100至299元之間，平均票價中位數為151元。

線上節目的主要消費者年齡為26～40歲，與全體節目消費者相當接近，但有較高比例的51歲以上的族群，約占14%；從消費類別比例觀察，約有5成有跨類消費比例，顯示新觀演型態間接帶動跨域參與藝文機會。線上演出的出現，開創了一個新的可能，是否能夠延續，或成為一個常態性存在的節目形式，仍待觀察。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
快訊／台北東區滿地水泥！　泥漿猛洩畫面曝光
打完3劑感染「開無敵免疫？」　他貼一張圖震撼：誰敢用生命拚
哈日族崩潰！　東京知名賣場宣布「結束營業」
猴痘擴散多國「台灣恐中鏢」？　疾管署回應了
柯文哲開砲！點名「陳時中後面那排」：怎醫術變不一樣？
女秘書車震前局長！呻吟、嬌嗔全收音　夫偷錄下場慘了
快訊／勇士西冠G2大逆轉！　柯瑞轟32分領軍2連勝
中央在這新設篩檢站！　柯文哲火大嗆：不要瞎指揮
快訊／顏清標三弟病逝！　友人哀痛PO文
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

50元↓哪款泡麵最好吃？　鄉民一面倒推「1品牌」：還能再戰10年

3疫苗再感染「開無敵免疫？」　他貼一張圖震撼：誰敢用生命拚看看

國中會考社會科圖表題逾5成！　天婦羅、人口問題與新聞自由入題

「猴痘」擴散多國！疾管署：入境居檢強化監測　台灣暫無疑似個案

花蓮確診孕婦早產！慈院開綠色通道剖腹接生　男嬰3次檢測皆陰性

宣導防疫惹議　成醫副院長林志勝聲明：沒說要領保險才通報

疫情下「一個人買票看戲」飆升！兩廳院公布大數據　熱門表演曝光

只離診所800m遠「藥品等4天配送」　確診妹崩潰：錯過黃金救援怎辦

網傳鹽水漱口防疫！醫傻眼：那每天喝味噌湯就好？　常見3大謠言

快訊／會考首日3320人確診　4590人使用533間二類備用試場

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

張杰撩謝娜：掉的是我的一輩子！　在家負責剝蝦…錄影卻不給她XD

實測 ！Uber開24hrs賺多少　跑遍台北收入近萬：累翻

50元↓哪款泡麵最好吃？　鄉民一面倒推「1品牌」：還能再戰10年

3疫苗再感染「開無敵免疫？」　他貼一張圖震撼：誰敢用生命拚看看

國中會考社會科圖表題逾5成！　天婦羅、人口問題與新聞自由入題

「猴痘」擴散多國！疾管署：入境居檢強化監測　台灣暫無疑似個案

花蓮確診孕婦早產！慈院開綠色通道剖腹接生　男嬰3次檢測皆陰性

宣導防疫惹議　成醫副院長林志勝聲明：沒說要領保險才通報

疫情下「一個人買票看戲」飆升！兩廳院公布大數據　熱門表演曝光

只離診所800m遠「藥品等4天配送」　確診妹崩潰：錯過黃金救援怎辦

網傳鹽水漱口防疫！醫傻眼：那每天喝味噌湯就好？　常見3大謠言

快訊／會考首日3320人確診　4590人使用533間二類備用試場

北市會考狀況曝！缺考率5.68％　460人因確診或快篩陽等須補考

劉畊宏520直播送愛妻大鑽戒！單膝下跪告白：有她我的生命才完整

新光銀總座假日關懷獨居老人！陳淑芳曝「喜歡照顧人」　背後有洋蔥　

驚人畫面曝！砂石車急剎...泥漿猛烈狂洩　北市東區幹道滿地水泥

50元↓哪款泡麵最好吃？　鄉民一面倒推「1品牌」：還能再戰10年

3疫苗再感染「開無敵免疫？」　他貼一張圖震撼：誰敢用生命拚看看

40歲還是強！韋恩萊特7局好投搶勝　對海盜寫聯盟紀錄

居隔單新系統下週上路　柯文哲：每天都在自主應變

人不在現場也能碰拳　G2六強首日二連勝...超有創意碰RNG椅子

國中會考社會科圖表題逾5成！　天婦羅、人口問題與新聞自由入題

爸跪地張開雙臂迎接牠　哈士奇直接略過討媽抱

生活熱門新聞

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

自然感染＝打完疫苗？醫給答案

中南部疫情未達高峰！專家曝2原因造成確診黑數

名醫曝「確診後無敵星星」效期短如流星　抗體不如打滿三劑

被男友害慘！清秀女得菜花崩潰　從此自滅式單身

死亡病例現「遞延效應」　醫點名1族群：最該停課

家人確診別慌！居家照護技巧QA一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

唐治平重回八點檔突被消失！

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

許路兒「收工照」掀暴動　網：終於公開

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

女路邊詭異抖動...還濕了　老司機秒逮人

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面