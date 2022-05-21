疫情下「一個人買票看戲」飆升！兩廳院公布大數據　熱門表演曝光

▲疫情下流行一個人買票看戲？「OPENTIX兩廳院文化生活」公布營運大數據。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林育綾／台北報導

疫情影響大眾消費習慣，就連藝文產業也不例外！「OPENTIX兩廳院文化生活」經營一年來首度公布營運大數據，發現單筆購買單張票券的比例，從前年33％上升至39%，也就是一個人買票進劇場看演出的比例增加，是否代表疫情期間結伴參與意願降低，值得觀察；另還有超過5成的人「演出前30天」才買票。

兩廳院提到，OPENTIX在去年4月1日正式上線，除了表演藝術票券銷售，亦延伸至展覽、影展、博物館、流行音樂及文創等更多元的產品內容。累積的藝文消費數據，或許尚未能涵蓋全台灣毎一場演出的售票資料，希望藉此綜觀藝文票房概略面貌，透過客觀的角度由數字出發，進一步協助藝文團隊與產業的發展。

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▲「OPENTIX兩廳院文化生活」首度公布營運大數據。（圖／兩廳院提供）



OPENTIX首年註冊會員數達21萬人，會員消費比例達7成，其中近5成為新會員。而網站月平均瀏覽量達300萬、每月平均使用人次80萬，網站訪客約86%使用行動裝置，有70%使用行動裝置消費。

觀察2020～2021年售票系統數據，總產值部分，2021年票房金額6.4億，較2020年銳減2.5億；場次方面，售票4,744場，減少307場；售出票數共112萬張，差距16萬張，顯示出各項產值受到去年疫情三級警戒影響而下滑，9月之後疫情獲得控制，會員購票動能略見回溫。

以節目類別統計，戲劇節目年總產值3.5億，共1,264場，售票41萬張，與2020年相較，票房差距1.6億、場次減少693場，是影響較多的展演類型；音樂節目的部分，受影響程度相對較小，年總產值2億，共1,301場，售票45萬張，總產值與2020年差距3千萬，場次及售票數則持平；可售票數200～799張的中型演出，相聲瓦舍《三十三》及職男人生系列，連續2年皆為熱門節目，於疫情下仍有一定的銷售動能。

進一步觀察消費者樣貌，整體節目女性消費占7成、26～45歲占6成，年度銷售熱門節目中，相聲瓦舍《三十三》及職男人生系列節目消費族群多分布於26～35歲；綠光劇團《人間條件七》觀眾年齡則集中於31歲以上；而音樂節目售票居冠的狂美交響樂團《宮崎駿動畫配樂》交響音樂會則多分布於31～45歲族群。

▲《人間條件七》為2021熱門演出排行前十名。（圖／綠光劇團提供）

消費者喜好的部分，只購買戲劇或音樂類型演出占9成，只購買《三十三》、職男人生系列、《人間條件七》、《宮崎駿動畫配樂》等4檔熱門節目平均約7成，顯示有多數觀眾為支持喜愛的節目或團隊而購票。

而訂單金額與張數的部分，2020年單筆訂單金額的中位數為1,485元、單筆購買單張票券比例為33%；2021年單筆訂單金額的中位數則下滑至1,000元；不過單筆購買單張票券的比例則上升至39%，是否代表疫情期間結伴參與意願降低，值得觀察。

此外，2021年有超過5成的訂單集中在「首演前30天內」，較2020年33%增長至53%。除了消費者可能因疫情變動而降低購買遠期演出的票券意願，亦可能是團隊考量場館是否全席開放等不確定因素而縮短售票期程，未來藝文團隊在行銷策略上，可做為調整參考。

▲超過5成的訂單集中在「首演前30天內」。（資料圖／記者屠惠剛攝）

而疫情期間，藝文團體嘗試以直播或錄播方式辦理線上售票演出，維持創作動能，並開拓新時代觀眾群。OPENTIX線上觀演功能於2021年8月上線，共演出91檔節目，售出1.6萬張票券，票房金額226萬。線上節目平均票價分布於0至699元之間，超過6成場次的票價位於100至299元之間，平均票價中位數為151元。

線上節目的主要消費者年齡為26～40歲，與全體節目消費者相當接近，但有較高比例的51歲以上的族群，約占14%；從消費類別比例觀察，約有5成有跨類消費比例，顯示新觀演型態間接帶動跨域參與藝文機會。線上演出的出現，開創了一個新的可能，是否能夠延續，或成為一個常態性存在的節目形式，仍待觀察。