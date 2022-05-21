三重租賃車撞騎士肇逃　警因1理由不追了！循「車下巴」找人

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市三重區一輛租賃車21日凌晨12點多停在車路頭街，警方發現該車引擎未關、車燈熄滅，好奇上前關心，沒想到該車駕駛突然踩油門加速駛離，警方察覺有異，立刻通報攔截圍捕。後來該車在三和路四段撞倒一名騎士並肇逃，警方根據轎車掉落的「下巴」循線逮到肇事駕駛。

▲租賃車撞倒機車，車保險桿掉落、騎士安全帽噴飛。（圖／民眾提供）

據了解，當時永福派出所員警正在執行巡邏勤務，發現一輛路邊白色轎車有異狀，剛上前關心，對方突然倒車掉頭駛離，員警立即通報勤務中心協助攔查該車，該車為了逃跑越開越快，還高速撞上一輛機車！轎車前保險桿噴飛，而騎士倒地全身擦挫傷，所幸無生命危險。

警方擔心持續圍捕，轎車一直危險駕駛會害到更多用路人，決定不再追，改成追查轎車掉落的保險桿車牌，發現是輛租賃車，再透過租賃公司的資料，找到了肇事逃逸的38歲林姓男子（毒品人口）。

▲林男駕駛租賃車跑給警方追，不開大燈危險駕駛還撞倒機車騎士。（圖／記者陳雕文翻攝）

林男被通知到案說明，神態自若表示自己車上沒有任何違禁品。警方訊後依公共危險、過失傷害等函請新北地檢署偵辦，並深入追查林男是否涉及他案。

由於林男已經回到家，事後才被警方叫去問話，就算真的有違禁品，可能都已經處理乾淨。對此，新北市資深刑警表示，有經驗的員警會根據是否「目視所及」車內藏有槍毒，或駕駛乘客是重大查捕逃犯，才決定發動追捕，否則寧可放掉一條小魚。事後根據車牌通知到案，即便可能犯罪跡證早已滅失，但員警仍能根據相關前科紀錄，重新佈線偵查，這樣的衡量得失，總比草率追緝造成無辜第三者傷亡來得有意義！

▼機車排氣管噴飛、30歲周姓騎士四肢擦挫傷，所幸無生命危險。（圖／民眾提供）