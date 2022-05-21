新冠肆虐　最坎坷港澳台聯招今天開考

記者趙禕/上海報導

每年一度的大陸普通高校聯合招收華僑港澳台學生入學考試今天開考，在新冠疫情肆虐的情況下，今年的考生為了應考遇到諸多困難，堪稱最坎坷的一屆。

▲▼大陸普通高校聯合招收華僑港澳台學生入學考試今天起在北京、上海、廣州、福州及香港和澳門等地同步開考。（圖／考生家長提供）

今年度的港澳台僑聯招考試今天起在北京、上海、廣州、福州及香港和澳門等地同步開考，共有來自台灣、香港、澳門及海外地區5048名考生報考，較去年增加了564人；是大陸港澳台僑大學聯招考試有史以來報考人數最多的一屆，其中台籍考生1176人。今年由於大陸多地新冠疫情爆發情況嚴重，讓很多考生赴考遇到諸多困難。

過去台籍考生占多數的上海考點從四月起全面封城之後，原本報名在上海考點考試的長三角地區考生，全被要求改到北京、廣州、福州等考點應考；多位原本住在上海的台籍考生因為考前到外地培訓班培訓，也無法返回上海參加考試。隨著新冠疫情漫延到江蘇省，很多學生被封控無法外出，後來在江蘇、廣東、福建三省多個單位聯手協助下，這些學生才轉赴廣州、廈門、福州等考點應考。

▲昆山地區的台籍考生在昆山市台辦和昆山市台協的協助下，集體轉赴廣州考點應考。（圖／昆山市台辦提供）

留在上海的考生受到封控影響，也出現許多波折。過去上海考點考生都集中在楊浦區上海音樂學院實驗學校考試，今年將考場分散到上海各個行政區的學校，每個區安排一個常規考場給住在防範區的考生考試、一個應急考場給住在封控區和管控區的考生考試；考生由各區分別安排專車接送前往考點，考場裡每間教室限制場內考試人數以避免發生聚集傳染。轉赴廣州的台籍考生原本被安排在考場暨南大學旁邊的酒店進行隔離，因為加強防疫的新規出台，又被緊急安排轉往距離較遠的廣東技術師範大學考試。

▲在廣州的台籍考生臨時被改在廣東技術師範大學考點應考。（圖／考生家長提供）

▼上海地區考點被分散到各行政區裡的學校，圖為上海長寧區應急考點華東師範大學附屬天山學校。（圖／記者趙禕攝）



▲▼上海各區安排專車接送考生前往考點應考。（圖／考生家長提供）



今年考試前還發生上海一家港澳台聯招考試培單位因為學生集中住宿，傳出考前爆發十多名考生群聚式確診感染新冠肺炎，雖然家長請上海市台胞服務中心協助確保學生能參加考試，但是已經影響學生備考。另外，港澳台僑大學聯招考試要求學生應考必須持有大陸和所屬地區的身份證件，台籍學生要持台胞證和台灣身份證雙證件應考，很多家住長三角封控地區的學生拿不到所屬地區身份證件，學生家長不得不透過各種管道、委託各種關係把所屬地區身份證件送到轉往廣州和福州考點學生手上。

前幾年參加港澳台僑大學聯招考試的台籍考生有逐年增加的趨勢，這兩年受疫情影響而減少。由於大陸放寬台灣學生申請大陸大學的標準，不但以台灣學測成績更容易申請進入大陸頂尖的九八五和二一一大學，國、英、數任何一科達到均標以上也都可以申請大陸大學，對學測成績中後段的學生更加有利；加上本次大陸港澳台僑大學聯招考試考前發生的種種困難，讓一些在大陸的台胞開始考慮將子女送回台灣接受教育，讓他們有更多且更容易的機會進入大陸的大學就讀。