徐巧芯道歉了！呱吉還原始末　「我本人沒接到電話」

▲台北市議員徐巧芯、邱威傑。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯在違停紛爭中扯出無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉），邱不爽被控是主謀，連發臉書文、飆髒話反嗆，並提及曾在北市普發敬老金爭議中替徐說話，如今遭過河拆橋。對此，徐巧芯除向邱威傑道歉外，也證實敬老金一事；而邱也留言還原事件始末。

徐巧芯20日在邱威傑臉書留言區表示，「Sorry！我問那個人，他說打給我，我在辦公室怎麼沒接到，他告訴我說他是打給你，抱歉造成你的困擾！」邱威傑則回說：「這我真的不知道該怎麼說了，我本人甚至也沒接到電話，還要被罵爆是怎樣。」

面對有網友留言「嘿 呱吉死道友不死貧道唷」，邱威傑回應，「欸他甚至不是聯絡我，是聯絡采翎，這是什麼意思你說說看。」

另外，針對邱威傑提到的敬老金一事，徐巧芯則說，「確實有這件事情，2019重陽敬老金的事件，我試圖說服國民黨團的過程中，我去詢問是否可以協助說明我的立場跟這一段努力，你並沒有陷害我。」

回顧事件，有網友19日下午在PTT八卦版以「北市巧芯議員違停不給開單」為題發文，指自己的朋友在台北市當警察，今天直接看見徐巧芯的車紅線違停，但要開單的時候，徐巧芯正氣凜然，當眾教育了對方。根據該名網友附上的截圖，顯示徐巧芯稱她問過警察局，又說：「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧，沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧。」因此員警最後未開單，還表示依照之前開過的經驗，「有開等於沒開」。

但徐巧芯反駁稱她知道員警要開單，第一時間出去給證件，並詢問員警不是應該先勸導，且自己4至5次表示可以開單，只是對方不願意，孰料最後跑去八卦版爆料。徐也撂狠話說會請市警局調出監視器，並和該名員警對質。

信義警分局經調查員警密錄器後，指徐巧芯全程確實沒有要求同仁不要開單，反而是請他依規定開單。事後，徐巧芯透露該名爆料網友晚上7時41分私信她致歉，並坦言查證不實，深感懊悔，下午積極聯絡徐服務處和辦事處，但都無法聯繫上；晚間9時09分，該網友又說下午詢問朋友後，聯絡了「邱議員、采翎助理」想轉達歉意。

徐巧芯質疑，爆料者第一篇道歉文說「下午積極聯絡服務處和貴辦公室助理」，結果卻是打電話給邱威傑辦公室？然後打來的時間截圖是晚間6時50分，這算是下午嗎？「我是非常疑惑。」

但對於被徐巧芯扯出，邱威傑19日凌晨連發臉書文表達不滿。邱說，「為什麼徐巧芯跟警察的案子也跟我有關係，你們有事自己去聯絡好嗎X。」「真的是X你爹娘的雞巴毛X。徐巧芯記者會想邀請非國民黨議員出席來表達議題廣獲支持，卻被眾人婉拒時，只有我還願意因為議題是好的而到場，結果現在被栽贓是啥幕後主謀，操他媽的X。」

邱威傑也提及，敬老金議題時，徐巧芯是國民黨內少數不支持普發的議員，但礙於黨籍無法大力發生，因此私訊他是否可以幫忙在直播上跟年輕人溝通，讓大家知道她並非不通道理的人。邱威傑怒罵，「我他媽傻傻做了，幫徐巧芯講話。結果Ptt和藍媒在那裡講我陷害徐巧芯。我為了不傷害徐只好硬吞，讓大家罵。操他媽有想過我為了當個講道理的人忍了多少嗎X。操他媽當年訊息我都還留著好嗎。」

▼徐巧芯向邱威傑道歉。（圖／翻攝自Facebook／Froggy Chiu）