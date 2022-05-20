宵夜首選是泡麵！十大宵夜網路聲量排行　麥當勞入榜排名第五

▲有著號稱「國民美食」的「泡麵」是許多人宵夜首選。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃士原／台北報導

明明吃過晚餐，肚子卻不自覺一直叫？半夜看美食節目看得飢腸轆轆？這種情況人人有，而富有美食王國之稱的台灣，令人幸福的時刻莫過於不論時間多晚，只要出門上街或隨手訂餐，便能一解口腹之慾，不怕沒有「宵夜場」。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤最近三個月內「宵夜」話題的網路聲量表現，帶大家了解網友熱議的十大人氣宵夜網路聲量排行。

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▲全台人氣宵夜TOP10網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

有著號稱「國民美食」的「泡麵」登上人氣熱議的宵夜冠軍，不只是隨處可買、口味眾多，又可作為乾糧備存，是不少人從小吃到大的宵夜良伴，並表示「泡麵吃的是種懷舊感」，也有網友分享自家宵夜場的泡麵味道「國民宵夜就是泡麵加起司」、「泡麵隨便加什麼都好吃」，還有人外出都隨身攜帶一碗泡麵「我住飯店宵夜都要吃泡麵」，可見台灣泡麵的宵夜文化。

▲串燒也是很多人宵夜選擇之一。（圖／商妮吃喝遊樂）

另外像是「串燒」、「鹹酥雞」、「雞排」等鹹香重口味的宵夜美食讓許多民眾垂涎三尺，像有網友講到「串燒加啤酒，這不是言語能形容的邪惡啊！」，而部分正在減肥的網友也往往無法抵抗炸物的誘惑，表示「看到鹹酥雞就忍不住了點來當宵夜了」、「不用減肥，先吃雞排，隔天再繼續」等，可見烤物、炸物的魅力無法擋。

▲鹹酥雞。（圖／取自高雄旅遊網）

還有如「水餃」、「滷肉飯」、「牛肉麵」等不論作為正餐、宵夜皆可通的美食名單，也讓眾網友們食指大動，特別是中南部的水餃、牛肉麵，被部分民眾視作「必備的宵夜場」，且「牛肉麵加水餃」也是不少人的宵夜澎湃組合，可見對於一些民眾而言，宵夜已成為日常的「第四餐」，還有人是「不吃宵夜睡不著」，但Social Lab社群實驗室也提醒民眾仍要注意熱量的攝取，也應盡量避開「吃飽即睡」的狀況，以免影響睡眠品質，也惹得肚上多了一圈油脂。