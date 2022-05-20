宮廟突來「黑毛猛獸」！他「一動作」收服牠　驚人身價曝光

▲▼ 流浪在宮廟旁的獒犬，最後幸運被收養 。（下圖同／動保處提供）

記者戴上容／新北報導

林口山間宮廟今年1月時突然出現「黑毛猛獸」大型犬隻遊蕩，附近只要有人靠近，牠就嘶吼狂吠，嚇壞來往香客，造成宮廟困擾，新北市動保處接到通報後到場了解，這大犬原來是「西藏獒犬」疑似被主人拋棄，才會過度神經質，動物之家謝明憲訓練師調教後，獒犬有了溫馴性情，因為非常投緣，謝因此收編了獒犬。

獒犬屬超大型工作犬，是高大魁梧而古老的品種，牠們體格強建有力，骨骼堅實而且肌肉特別健壯，身架巨大而非常飽滿，市場價格曾被炒做到幾百萬，但也常因體型因素，被民眾棄養，認養過程也常常因為家中空間不足而作罷。

今年1月間，林口山中的宮廟旁，突然出現大型獒犬，獒犬不僅會對宮廟工作人員猛吠，香客走過時還會突然衝出，讓所有人都嚇得魂不附體，宮廟人員趕緊通報新北市動保處，希望能「移送」這隻猛犬。

獒犬被分配到附近的五股動物之家，獸醫林洋演表示，獒犬剛到動物之家時，非常緊張，加上體型龐大，也讓前來領養的民眾懼怕。事實上，經他觀察，這隻獒犬牠有著溫柔個性，來所一週後，開始到處探索，逢人便搖尾巴熱情飛撲，與牠外表形成相當大的反差，逗樂了在場所有人。

動保處謝明憲訓練師因緣際會下開始對獒犬展開專業的犬隻訓練，彼此累積了超強默契，因為謝明憲加上家中活動空間寬敞，因此決定將牠收編，讓牠可以安穩度過下半生，謝明憲也常常帶著獒犬回五股動物之家，教導民眾犬隻飼養與訓練的技巧，獒犬現在是所內的大明星！

新北市動保處表示，民眾常常因為沒有評估好家中條件，因此棄養動物，有許多流浪動物因在荒涼地點，而被迫吃草根、啃樹皮維生而失去生命，又或是因為體型因素，無法順利認養，其實任何犬隻都可以經由訓練成為飼主的好寶貝，歡迎民眾報名參加訓犬課程。