新疆喀納斯湖「水怪」現蹤！　巨大黑影在水面游動掀白色水花

記者魏有德／綜合報導

一名遊客近日前往新疆喀納斯湖遊玩時，意外捕捉到湖面上有一巨大黑影掠過，這隻「不明生物」在水中游動，過程中還掀起大片白色水花。影片放上網路後，引起網友好奇討論，不過，景區工作人員表示，目前沒有為此事件採取調查研究行動，「那是遊客隨便發的，沒有水怪！」

▲遊客拍下的喀納斯湖不明生物。（圖／翻攝微博）

《新疆新聞》報導，近日有遊客在新疆喀納斯湖一道彎水域，再次拍攝到疑似「湖怪」的不明生物。視頻畫面（影片）顯示，一個巨大黑影在湖面游動，掀起大面積波浪。據悉，喀納斯湖一道彎由於處於淺水區，湖中大型魚類和「不明水生物」會頻繁出現在該水域進行取食。

▲新疆喀納斯湖。（圖／CFP）

喀納斯為蒙古語，意指「峽谷中的湖」或「具魅力而神秘的湖」。喀納斯湖位於新疆北部的阿爾泰山深處，為高山淡水湖，其湖面海拔將近1400公尺，形狀宛如彎彎的月牙，平均寬度約為1.9公里，總長度約24公里，平均深度為120公尺，最深處將近190公尺。

西元1980年前後，當地民眾傳出喀納斯湖裡有水怪，包括官媒《光明日報》及《央視》節目都有進行報導，報導稱，「新疆湖泊發現水怪，牛羊被拖進水裡，無人敢靠近」，這也讓這座美麗的高山湖泊一時聲名大噪。

▲民眾曾拍下喀納斯湖「水怪」身影。（圖／翻攝微博）

當時，有民眾聲稱在湖面上看過「水怪」神秘的身影，長度約為遊船的2倍，脊背呈黑色。目擊者稱，湖中的「怪物」有時還會突然掀起巨浪，而後迅速消失不見，周邊船隻會因波浪而劇烈顛簸，甚至還有一位名叫「李筱陵」的遊客，用DV設備拍下它「水怪」的身影，粗估身長最少大概有15公尺。

此後數年間，又有多名目擊者直擊喀納斯湖中有不明生物在游動，包括景區工作人員、氣象專業人員及普通遊客等。這次水怪目擊事件跟以往相同，仍是看到巨大黑影出現在水面上，泛起大片的波浪，持續一分半的時間。