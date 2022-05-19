「台大醫院撐爆才會停收新冠患者」　李秉穎：連成人都住進兒科病房

▲李秉穎透露，前陣子更有成人患者住進兒科加護病房的情況 。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

衛福部醫福會執行長王必勝14日稱「雙北叫不動大醫院」，一席話也引發雙北市長不滿。不過台大小兒科醫師李秉穎也解釋，其實要醫院合作，醫院一定會合作，但各醫院會有自己的考量。他更爆料，台大醫院就屬於「把我們撐爆才會停止收治新冠病人」，前陣子也發生過兒童加護病房收治成人患者的狀況。

王必勝日前表示，與高雄、桃園市府相比，雙北明顯叫不動地區醫院、大型教學醫院來配合，只能靠著聯醫體系苦撐，必須透過中央協調；但也引發雙北市長不滿，新北市長侯友宜批評，這種說法傷透第一線同仁的心。對此，李秉穎在資深媒體人周玉蔻節目中也被問到相關看法。他認為，所謂配合是「看程度」。

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李秉穎說，要醫院合作，醫院一定會合作，但有些醫院會設限，例如：可能還是有些空床，但基於各種考量，不希望新冠病人住太多，影響到其他疾病的收治量能，就不願意移出空房。

李秉穎透露，「我必須說，台大醫院就是要把我們撐爆才會停止收治新冠病人。」醫師直指，前陣子兒科加護病房曾住進成人患者，「因為就是要把我們自己撐爆。」他強調，配合一定會配合，不過積極與否各醫院會有程度上的不同。