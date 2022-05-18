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花蓮新增1611確診！2217人隔離中　5／26校園接種BNT

▲花蓮18日新增1611例確診，累計確診人數17230人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮18日新增1611例確診，累計確診人數17230人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣18日新增1611例新冠肺炎確診個案，縣府疫情說明記者會上宣布，5月26日至6月2日安排5-17歲兒童及青少年校園接種BNT疫苗，18日起已在各校發放意願書及接種須知給家長詳閱思考，並提醒若學生接種疫苗後如有不良反應，原則得申請 3日疫苗假，不列入出缺席紀錄。

衛生局長朱家祥報告花蓮縣疫情狀況，18日花蓮縣新增1611例確診，其中由通報途徑分別為醫院1363人、醫療診所111人，外縣市醫療院所137人；昨日解隔1344人、尚有2217人隔離中；防疫旅館尚有130床；專責病房尚有116床，居家照護新增910人。

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▲花蓮18日新增1611例確診，累計確診人數17230人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

5月26日至6月2日安排5-17歲兒童及青少年校園接種BNT疫苗。

針對「新制0+7」上路，居家隔離同住親友需打滿三劑，在快篩陰性後即可自主防疫7日，朱家祥建議易接觸人群人員如教師等，可繼續維持3+4的居家隔離政策，以降低學生染疫風險，而個人工作者或不易接觸人群人員可適用0+7政策。

針對65歲以上長者、密切接觸者或入境者期間為快篩陽性者，朱局長建議優先透過視訊診療由醫師協助評估確認，若民眾或評估醫師對於快篩陽性結果未有共識或有疑義時，應攜帶以夾鏈袋密封包裝之檢測卡匣/檢測片，前往鄰近開設防疫門診醫療院所、社區篩檢站或社區採檢院所進行PCR檢驗，外出過程請勿搭乘大眾交通工具，可自行前往或由親友接送。

▲花蓮18日新增1611例確診，累計確診人數17230人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

5月17日新制圖說。

有關近日確診者、同住密切接觸者急求指定處所隔離書或居家隔離通知書，朱局長呼籲鄉親勿急於一時要求證明文書，且保險有兩年請求權，應將第一線防疫量能放在確診者或居家隔離者上，待疫情緩和後再處理。

▲花蓮18日新增1611例確診，累計確診人數17230人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

採檢時提供正確手機號碼以確保收到簡訊通知。

朱家祥重申，確診者會收到指定處所隔離書，同住密切接觸者則會收到居家隔離通知書。鄉親如欲縮短收到居家隔離單的時間， 在PCR檢測時需提供正確的電話號碼，確保能迅速收到指揮中心傳送之「確診個案自主回報疫調系統」簡訊（簡訊號碼0911-514588），或使用健保快易通APP進行填寫。自主回報系統不會要求填寫完整的「姓名」、「身分證字號」或「居留證號碼」，鄉親務必留意。基本資訊若填寫錯誤，可撥打1922請求協助處理。外籍人士、新住民填寫有疑問可撥打03-8230400，說明需要協助填寫自主回報系統，縣府會請專人回電協助填報。

▲花蓮18日新增1611例確診，累計確診人數17230人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼居家隔離、自主防疫、居家檢疫怎麼做。

針對部分對象開始施打第二次追加劑疫苗（第四劑），接種對象包含65歲以上長者、長照機構長者，以及18歲以上經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，且需與第一次追加劑（第三劑）間隔5個月後，才可接種第二次追加劑。第二次追加劑可接種廠牌為莫德納（半劑量）、高端、BNT，民眾可自主評估是否符合條件，若符合第二次追加劑接種資格者，可向「花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所及衛生所」進行電話預約，合約醫療院所資訊如下：https://reurl.cc/551mMn 。

▲花蓮18日新增1611例確診，累計確診人數17230人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為照護幼兒及孕婦確診者，提供兒科及婦產科診所聯絡資訊，請有症狀、需求的確診者分別撥打電話，並新增兒科醫院包括北榮鳳林分院(每周三上午9時至11時)、北榮玉里醫院(每周一至四下午2時至5時)，如兒童夜間緊急狀況，可至花蓮慈濟醫院以及北榮玉里分院掛急診。

因應0+7新制上路，為確保學生健康安全，確診者同住家人為學校教職員工或學生者，無論適用0+7或3+4，在上述期間均不到校，待第8日快篩陰性再返校。
 

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