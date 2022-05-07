家扶旗津服務處＋移民署共同助新住民圓夢　考上丙級烘焙證照

▲移民署高雄市第一服務站結合南高雄家扶中心，辦理新力崛起、旗津新住民培力成果發表會。 (圖／移民署高雄市第一服務站提供，下同）

記者陳崑福／高雄報導

南高雄家扶中心旗津服務處為旗津區新住民社區服務據點，今(7)日於母親節前夕，舉辦「新住民丙級證照烘培培力班」結業成果展，共有9名新住民姊妹(8位印尼籍、1位越南籍)經9個月的學習，並克服疫情遠距上課，終於順利結業，並由臺灣養生創意美食發展協會余沛葒老師頒發結業證書。

其中3名新住民姊妹克服語言文字上的困難，正式取得全國丙級烘培技術證，通過國家級考試；更難得的是服務社工呂瑞涵也因陪伴共學的過程，與姊妹們一同考取丙級烘培證照，發揮社會工作助人角色中，用生命影響生命的實踐。

活動特別邀請到新住民姊妹的家人們一同前來，分享學習過程的酸甜苦辣與挑戰，看見自己從接受幫助到幫助別人的歷程裡，找回自信並再開啟人生第二春。

考上丙級烘焙證照的里妮表示，「一開始國字寫不太出來，像『出爐』、『冷卻』這些字，還好有社工老師陪著我們一起練字，新住民在台灣考上丙級證照真的很難得，考上了感到很光榮！

春花因為先生早逝、獨立扶養四個孩子而開始接受家扶協助。這次希望藉由參加烘焙考照，給自己一條不同於之前以勞力為主的職業選擇，而現場也邀請到春花的孩子作為特別嘉賓，送給媽媽一份母親節驚喜。

小玉每次不辭辛苦搭乘公車來上課，往返近3小時的車程，「來到台灣，家扶開課讓我們新住民學得一技之長，很感動，對我們新住民非常好！」。

家扶社工呂瑞涵為更服務到位，特別協助媽媽們細心規劃中文習字作業，加強媽媽們的中文能力以克服全中文的學科考試。為要了解媽媽們在考照過程遇到的難題，她也斜槓投入烘焙領域，一起考上證照。「陪伴的過程中慢慢知道她們遇到的困難是什麼，才有辦法跟她們一樣去討論、解決遇到的問題」。

家扶深耕旗津社區工作10餘年，設置服務處致力陪伴社區弱勢家庭及培力社區兒少，並與移民署南區事務大隊高雄市第一服務站共同合作，協助處理新住民在臺生活適應問題。透過定期辦理的聚會與培力活動，讓姐妹們可以品嚐到家鄉味，一解思鄉情愁，同時找回內在力量及自信，建立第二專長創造人生機會。

南高雄家扶中心謝武吉主委表示，希望透過這樣的創新服務，讓新住民姊妹們，甚至新住民二代長出自己的力量，不僅透過培力課程拓展人際，也培養出專業力，家扶很榮幸成為他們在臺灣的娘家。也期許透過新住民據點和移民署共同的社區服務，創造更多元且豐富的能量。