當5歲兒面殺妻「一刀斃命」今起訴　台中狠夫：我只是想嚇唬她

▲陳男殺死妻子後逃逸51個小時，3月17日下午在睡夢中落網，陳男躲藏處離命案現場僅800公尺。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子和分居林姓妻子，今年3月15日上午為了小孩扶養權發生爭吵，陳男竟當5歲兒子面前，持摺疊刀刺死林女，陳男行兇後騎車逃逸，逃亡51個小時後在距離命案現場800公尺的一間興建中寺廟落網，當時陳男正在呼呼大睡。法醫解剖發現林女左肺被刺穿，一刀斃命，檢察官今偵結，依家庭暴力殺人罪將陳男提起公訴。

檢警調查，陳男（42歲）有吸毒前科，與林姓妻子（36歲）育有2子，長子已成年，幼子5歲，陳男平時無業，家計依靠林女做清潔工維生，夫妻在案發前是分居狀態。

3月15日上午10時許，林女騎車帶著幼子前往陳男北屯區住處收拾物品，欲離去時剛好被返家的陳男撞見，2人因小孩撫養問題爆發激烈口角，陳男氣憤之下以手強勾林女頸部拉下機車，林女趕緊躲避至騎樓，卻被陳男追著跑，陳男見狀從機車置物箱取出摺疊刀，又勾住林女頸部，接著不顧5歲兒子就在一旁觀看，持刀刺向林女胸口，造成林女左肺塌陷、血胸，經送醫搶救仍宣告不治。

陳男做案後騎車逃逸，先是到西屯區丟棄兇刀，又到東區放置機車，再徒步、改搭計程車向友人求助，試圖依此規避警方追緝，最後在北屯區敦化路一間興建中的廟宇躲藏，於17日下午遭警方逮捕。

▲警方在一間興建中廟宇發現呼呼大睡的陳男。（圖／資料照）

檢方問訊時，陳男辯稱拿出摺疊刀只是「想嚇唬她」，見林女癱軟還對她做人工呼吸，發現林女胸部流血，翻開衣物後才知道乳頭處有傷口，不知林女為何被刺傷。但當時也在場的林女胞妹證稱，陳男與林女大吵後，陳男持刀刺向林女胸口，整個人癱軟在地。

經法醫鑑定指出，林女心因性休克，死因是左胸遭單一致命銳創，刺穿左肺致塌陷、血胸，死亡結果為「他殺」。檢方依法將陳男起訴。