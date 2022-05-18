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86家出版社退展、193家持續參展！台北國際書展加碼送百元購書券

▲▼2022台北國際書展將於6月舉行。文化部長李永得（左2）、台北書展基金會董事長林訓民（右2）、文化部人文及出版司長陳瑩芳（左1）及台北書展基金會執行長王秀銀。（圖／文化部提供）

▲2022台北國際書展將於6月舉行，文化部將加碼發行20萬張、每張面額100元的購書抵用券。（資料照／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「2022台北國際書展」將於6/2-7日舉行，由於疫情影響，共有86家國內業者退展，約佔全數279個參展單位的31%；尚有162家國內業者、31個國家，共193個單位繼續參展，文化部今（18）日宣布，將加碼發行發行20萬張、每張面額100元的購書抵用券，鼓勵民眾於書展消費。

台北國際書展受到疫情影響，一度面臨辦與不辦的兩難，最後決定原時間地點舉行，也一度引發各界爭議。文化部表示，長達3年疫情的干擾及書展停、續辦的抉擇，深刻理解業者對於疫情及展出成效的擔憂，也能充分感受退展業者為難的決定及盡力投注心血後的損失。因此，除了書展基金會將退回3成展位費，文化部也將特別對退展業者已投入的前置費用酌予補助，以減低業者損失，實際辦法文化部將與書展基金會討論後另行公佈。

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▲▼ 防疫武漢肺炎，台北國際書展延期至5/7-12舉行。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

▲考量退展業者已付出的籌備成本，除原先書展基金會退回展位費3成外，文化部將另酌予補助前置支出費用，以減低業者損失。（圖／翻攝自台北國際書展臉書）

文化部表示，針對參展業者，文化部除原先已宣布補助最高7成展位費，以及以3成展位費為上限的防疫相關支出，文化部今再加碼，提高防疫相關支出以5成展位費為上限，合計展位費及防疫補助，以參展業者所繳納的全額展位費為上限。

此外，為鼓勵民眾購書、刺激買氣，文化部將發行20萬張、每張面額100元，共2000萬元的購書抵用券，將用於限量提供入場觀眾可獲得、消費滿額送，以及支持參展業者辦理行銷活動等。

文化部強調，今年正逢台北國際書展30而立之年，正如英文主題「Reading & Publishing Beyond the Pandemic」，期盼在嚴謹防疫及出版界努力下，能讓國人安心進場，看見蓄積3年豐沛的出版能量，也讓台北國際書展重新回到國際舞台。

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