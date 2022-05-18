端午連假24處省公路易塞　擠爆時段曝光

▲端午24處省公路易塞。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假6月3日開跑至6月5日，公路總局預估3天連假除返鄉及收假旅次，將有觀光旅遊及參加端午活動旅次，省公路將有24處易塞路段，車潮將自6月2日下午湧現，觀光旅遊車潮將於6月3日至6月5日全日擠爆各大風景旅遊熱點，返回工作地車潮預計自6月4日中午起至6月5日出現。

公路總局預測假期間省道有24處易壅塞路段，包含地區的主要幹道譬如台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段、竹南路段及中彰大橋路段等；銜接高速公路路段的台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台86線仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山~五甲等。

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以及重要觀光風景地區鄰近路段包括台2線福隆~瑞濱、台2線萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，公路總局協調東西部國道客運分別於疏運期間總計提供2.9萬班次及99.8萬座位數，各業者將陸續於連假兩周前開始販售預售票，公路總局表示，為鼓勵民眾多搭乘國道客運，在端午連假期間推出多項公共運輸優惠措施，包括民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠。

另外凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。前往東部區域之民眾推出專案優惠，包括持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠等措施。