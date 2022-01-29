省公路連假首日車流順暢　公路總局：明日車潮集中銜接國道路段

▲交通部公路總局提醒，明（30）日白天預估車潮仍是較集中於銜接國道路段。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃士原／台北報導

今（29）日是春節連續假期第一天，截至下午4時止，僅有台65線土城交流道至國3路段有短暫車多之情況，其餘路段皆為順暢。另目前台8線太魯閣（天祥）停車場停車率為65%，公路總局請用路人於行經上述路段時，留意沿線資訊可變標誌CMS發布之路況資訊，適時轉至其他景點並小心駕駛。

公路總局表示，明（30）日白天預估車潮仍是較集中於銜接國道路段，包含台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段及台74線臺中環線路段，部分觀光風景區周邊預計會陸續出現車潮，包含台2線、台2乙線淡水~關渡路段、台2線萬里~大武崙及台3線大溪~慈湖等路段，建議用路人出發前可先查詢當地交通狀況再出發，以避免塞在車陣中。

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此外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今（29）日截至中午12時，西部國道客運共計行駛4,709班次，疏運71,872人；東部國道客運路線共計行駛974班次，疏運13,064人，疏運狀況良好；另明日為春節連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有78.32%空位，東部國道客運尚有93.54%空位，有搭乘需求之民眾，歡迎至各客運業者網站查詢。