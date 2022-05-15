半數員工領33K？台鐵爆「3個月已走204人」！實際缺額、薪資曝光

▲台鐵針對人力缺額、員工薪資進行說明。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

立法院交通委員會通過台鐵公司化草案部分條例，預計本月底進行朝野協商。有媒體報導，有53％台鐵員工月薪僅3萬3000多元，比一般公家機關低，今年1到3月更有204名員工陸續離職，影響台鐵人力。對此，台鐵聲明，每月固定薪資低於33K者僅佔全體員工數7.7%；人力部分，3個月204人離職是包括148人退休，未來將持續遴補。

針對有媒體報導台鐵超過半數員工月薪僅33k一事，台鐵表示，均配合行政院歷次軍工教員工調薪政策調整員工待遇，111 年度辦理調薪 4%作業，並公布各級薪資，「高員級人員每月固定薪資4萬7730元至7萬9020元，員級人員3萬9730元至6萬5410元，佐級人員3萬7320元至5萬8280元。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，營運人員營運專員每月固定薪資3萬7950 元至5萬5500 元，營運員3萬2890元至4萬7050元，服務員3萬500元至3萬8810元，服務佐理2萬6960元至3萬1890元。台鐵強調，每月固定薪資低於33K者僅佔全體員工數7.7%，台鐵局也會依不同業別及從事職務屬性，分別支領獎金、津貼、費用等非固定性給與。

至於有媒體報導台鐵人力不足，3個月204人離職部分，台鐵說明，台鐵局110年底員工人數1萬5881人，111年3月底員工人數1萬5677人，差距204人，包括退休148人及離職（含商調至其他機關）56人。

台鐵透露，台鐵局預算員額1萬7361人，111年3月實際員工數1萬5677人，扣除留職停薪119人後，實際缺額為1565人，「其中資位人員（公務人員，需提年度鐵路特考或高普初等考遴補，台鐵局無法自行辦理）為1199名，已提列111年鐵路特考或高普初考遴補；非資位人員（營運人員，可由台鐵局視業務需要自行辦裡甄試遴補）為366名，已自111年5月起陸續遴補。

台鐵表示，並不鼓勵人員優退，目前正積極爭取申辦112年鐵路特考，以補充員工退離所需人力，「而未來公司化後人力改由公司招考，將更能因應業務需求加速辦理人力增補。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完