全村「1061萬紓困金」誤匯給他！日男神隱拒還錢　爆賭博全輸光

▲日男私吞全村4630萬元（約1061萬元台幣）的紓困金後就大搞消失。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本山口縣阿武町公所4月初不小心將要匯給當地低收入戶的新冠紓困金，全部匯進一名24歲男子的戶頭，總金額高達4630萬元（約1061萬元台幣）。沒想到事後該名男子卻堅決不願將款項繳回，甚至還大搞消失，讓公所氣得決定提告，男子這才連忙請律師出面。如今更有媒體爆料，男子其實早在第一時間就把錢拿去網路賭場賭博，如今早就一毛不剩。

阿武町公所原本4月8日要向當地低收入戶家庭發放每戶10萬日幣的新冠紓困金（約2.2萬元台幣），但卻因為公所人員失誤，誤將463戶的紓困金全都匯到24歲男子田口翔的戶頭內，總金額高達4630萬元（約1061萬元台幣）。公所人員隨即發現失誤，並緊急聯絡銀行與田口本人。

田口接獲消息後，卻拒絕將款項歸還給政府。根據調查，田口在4月8日當天就一口氣領了60萬日幣（約13.7萬元台幣）的現金，隨後也陸續在2週內把這4630萬元（約1061萬元台幣）全部提領完畢，從此便下落不明，人間蒸發。

公所人員透過各種方法試圖聯絡田口本人，但是他卻態度惡劣並大搞失蹤，拒絕繳回款項，讓阿武町公所氣得在12日提告，不但要求其繳還全額款項，還要負擔律師費用。

田口這才緊急聘請律師，並在16日請律師代為出面召開記者會。律師表示，田口並沒有搞失蹤，也會努力配合警方調查，不過要他還錢還是有一定難度。在被問到這筆錢是不是已經被田口花光時，律師僅表示，「也可以這麼說。」

據報導，田口疑似沉迷賭博，並且將這筆紓困款項全都丟進網路賭場，有可能是因為全都輸光才無法還錢。

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