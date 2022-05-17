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胡元輝表態參選公視董事長！臉書公告緣由「接受社會檢驗」

▲▼胡元輝表態參選第7屆公視董事長。（圖／翻攝自胡元輝臉書）

▲胡元輝今（17）日於個人臉書表態參選第7屆公視董事長。（圖／翻攝自胡元輝臉書）

記者林育綾／台北報導

「第7屆公視董事會」在9日成立，20日將舉行首次董事會，預計選出新任董事長。其中董事胡元輝今（17）日於個人臉書公告，表態參選董事長！他表示，此決定不是隨興之舉，期望一己之力能夠有助於我國公共媒體的發展與提升，而基於對公共媒體「公開與透明」的體認，決定將個人參選事先公告，並接受社會檢驗。

胡元輝身兼公視董事、央廣董事，也是國際影音平台Taiwan Plus諮詢委員，同時在承攬文化部Taiwan Plus標案的中央社掛名為監事，另身兼台灣事實查核中心董事長、優質新聞發展協會常務理事，共6個單位。10多年前他曾在公視擔任總經理職務，因此深知公共媒體在台灣傳播生態發展上的重要性。

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今日他在個人臉書表態，「新一屆公視董監事提名人選完成審查之後，不少友人鼓勵我參選董事長，也有一些媒體就此問題詢問我。經過慎重評估，個人要在這裡向大家報告：我已決定參選！」

他說明，參選公視董事長並不是隨興之舉，因其工作有重任及重要價值必須實踐、護持，尤其公廣集團目前遭遇不少問題，備受各界關注，而從許多面向來看，他認為我國的公共媒體正面臨關鍵的發展階段，需要重拾社會的信賴，並開展時代的任務。

胡元輝說，「公廣集團未來的挑戰必多，社會對董事長職務的期待必高，參選的決定代表自己已在一定程度上做好準備，並願做出許諾，希望一己之力能夠有助於我國公共媒體的發展與提升。」

他也提到，公共媒體之所以為公共媒體，就在於它的公開與透明，基於這番體認，因此決定「改變就從董事長選舉開始，要將個人的參選決定事先公告，並接受社會檢驗。」

胡元輝也向外界報告，目前已開始拜訪董事，說明個人對公廣集團治理的基本想法，並交流彼此的看法。而公視法賦予董事會決定公視營運方針等職掌，他也會在互選董事長的會議上，向董事們進一步提出個人經營理念的報告，以尋求支持，並接受指教。

在選舉投票之前，他表示將認真傾聽各方的意見，「因為以公共服務為宗旨的公視乃國民的公視，非公視人的公視，更非董事長的公視。」

▲▼胡元輝表態參選第7屆公視董事長。（圖／翻攝自胡元輝臉書）

▲胡元輝表態參選第7屆公視董事長。（圖／翻攝自胡元輝臉書）

胡元輝臉書全文如下：

新一屆公視董監事提名人選完成審查之後，不少友人鼓勵我參選董事長，也有一些媒體就此問題詢問我。經過慎重評估，個人要在這裡向大家報告：我已決定參選！

對我而言，決定參選公視董事長並不是隨興之舉，畢竟這項工作有其重要的任務必湏實踐，有其重要的價值必須護持，必得認真考量自己是否能夠勝任？是否能夠不負此項職務的職責所在與社會期待？

特別是公廣集團目前遭遇不少問題，備受各界關注或質疑。找出問題，進行改革，不僅是項挑戰，亦必須承受隨之而來的壓力。但事業體若不能面對問題，主事者若不願有所承擔，必被社會所淘汰。何況，我相信公廣集團的同仁與我一樣，都希望所服務的事業能夠得到社會肯定，也都認為公廣集團的治理應遵循專業原則，彰顯公共精神。

從許多角度來看，我國的公共媒體正面臨關鍵的發展階段，需要重拾社會的信賴，並開展時代的任務。公廣集團未來的挑戰必多，社會對董事長職務的期待必高，參選的決定代表自己已在一定程度上做好準備，並願做出許諾，希望一己之力能夠有助於我國公共媒體的發展與提升。

十餘年前，曾經在公視擔任總經理職務，深知公共媒體在台灣傳播生態發展上的重要性。近十餘年來在大學任教，並持續開設公共媒體課程，更有感於公共媒體在台灣與時俱進的必要性。但公共媒體之所以為公共媒體，就在於它的公開與透明，基於上述體認，我因此決定：改變就從董事長選舉開始，要將個人的參選決定事先公告，並接受社會檢驗。

向大家報告，我已開始拜訪董事，說明個人對公廣集團治理的基本想法，並交流彼此的看法。公視法賦予董事會決定公視營運方針等職掌，我也會在互選董事長的會議上，向董事們進一步提出個人經營理念的報告，以尋求支持，並接受指教。當然，在選舉投票之前，尤須認真傾聽各方的意見，因為以公共服務為宗旨的公視乃國民的公視，非公視人的公視，更非董事長的公視。

公視屬於「國民全體」，所有董監事都是承受社會的付託而來，董事長雖綜理董事會會務，實則係執行董事會務的服務工作，必得尊重異見，凝聚眾志，方能實現法律對公視的規範及社會對公視的期待。這是個人對董事長職務的體認，也是個人參選心志的宣示。

秉持初心，全力以赴。請大家不吝給我指教。

附註：照片是2007年在公視服務時，參與PeoPo公民新聞平台研習活動的照片。

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