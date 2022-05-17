快煮壺電線走火釀6死　華西街熱炒店老闆「忘拔插頭」判2年

▲北市華西街公寓2020年遭火噬，造成6位住戶喪生。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

北市萬華區華西街前年發生公寓火警，造成6位住戶不幸喪生，檢警查出起火點位於一樓的熱炒店，起火原因是店內一支快煮壺沒拔掉插頭，以致電線過熱而引燃，熱炒店林姓老闆被起訴涉犯過失致死罪嫌，他到案自認沒過失，台北地院審理依據監視畫面與目擊者證詞，今判林男2年徒刑，可上訴。

本案發生於前年（2020年）3月14日上午6點多，華西街一處巷內民宅一樓冒出惡火與濃煙，還傳出爆炸聲響與閃光，隨即迅速延燒兩旁住家，當時許多住戶還在睡覺、逃生不及，警消獲報到場奮力灌救，從整棟公寓救出9位受困住戶送醫，其中5男1女傷重不治。

▲北市華西街公寓2020年遭火噬 多位受困住戶被救出時，當場已無生命跡象。（資料照／記者黃彥傑攝）

檢警調查發現，最先起火的是林姓男子在一樓經營的熱炒店，警消勘驗認為起火原因是店內一支快煮壺的插頭沒拔、以致電線過熱引燃，火勢與濃煙向上竄燒，但罹難者卻多半是隔壁清茶館樓上住戶。

林男到案堅稱事發當天上午5點多，他打烊關門前，記得有拔掉快煮壺的插頭，勘驗結果可能不正確，他否認自己有任何疏忽，不過檢方仍依過失致死罪嫌起訴他。法官審理依據監視畫面與證人證詞，仍認定林男有過失，今判他2年徒刑，可上訴。