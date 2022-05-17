這運將太強！乘客突更改地點「等上級指示」　他開到警所破詐騙案

記者邱中岳／台北報導

北市1名計程車運將，13日在羅斯福路3段附近載到1名男子，男子卻不斷講電話更改地址，面對運將詢問是否要改地址，還直接回答「等候上級指示」，運將驚覺有異直接將人載往派出所，讓警方順利逮捕詐欺車手，另外也將被害人損失的31萬元全數找回。

警方調查，21歲的楊姓男子假冒檢警，13日晚上6時許前往中正區1名80歲的陳姓婦人家中取錢，得手後徒步走到羅斯福路3段搭車，隨手攔下51歲蔡姓運將的小黃後上車，一開始向運將表示要前往三重。

▲運將載到詐騙車手，機智反應前往派出所報警，最後保住被害人的31萬元。（圖／示記者邱中岳翻攝）

途中，楊姓男子又突然接到電話，改口要到桃園市的大園區，運將確認是否有要再改地點？沒想到楊男竟然直接回覆「等候上級指示」，機警的運將立刻聽出端倪，不動聲色將車開往鄰近派出所。

▲詐騙車手搭運將逃逸，但不斷更換地點讓運將起疑，最後將車直接開往派出所。（圖／示記者邱中岳翻攝）

運將將車停在派出所門口，向楊姓男子表示因為要去桃園所以要借廁所，跑進派出所請求支援，員警隨即出面控制楊男，在楊的身上搜出31萬元詐騙所得，訊後依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦。