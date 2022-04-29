狂砍情敵43刀「左臂動脈斷裂慘死」　高雄男一審被判無期徒刑

▲高雄市楠梓去年7月發生一起情殺案件，一死一傷 。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區去年7月發生一起殺人案件，男子陳燈輝涉嫌殺害前女友的新歡林姓男子，他到前女友住所，拿板手敲破玻璃大門，衝進馬女住處狂砍她的現任林姓男友43刀，最後林男倒臥騎樓死亡；馬女則為阻擋，手、背部也被殺傷，陳男被依殺人、傷害罪起訴。橋頭地院審理後，認為陳破門持刀殺人，手段兇殘，判處陳男無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，陳燈輝（65歲）與馬姓女子兩人於前年10月分手，由於陳男家暴，因此去年4月底經法院保護令裁定，陳男不得騷擾或跟蹤馬女，並遠離馬女的住所至少100公尺，保護令有效期限2年。

▲林姓男子被砍43刀慘死騎樓。（圖／記者吳世龍攝）

但陳男對保護令置之不理，且不滿馬女另結新歡，竟於去年7月3日晚間近7時騎機車到馬女住所，先持板手擊破大門玻璃後，持刀進入，馬女想上前阻擋，卻遭陳男持刀劃傷她的右後背部、右眼眶周邊與左手無名指。

接著一見到前女友新歡林姓男子想來制止，陳男竟然殺紅了眼，將林男推倒後，以刀刺向他的頭部、手臂、頸部等位置，林男的身上共有43處銳器傷，包含13處穿刺傷及30處切割傷。其中，左手肘下方橈側穿刺傷刺穿左手肘，刺斷左臂動脈，大量出血死亡，馬女則因為躲在2樓房間逃過一劫。橋頭地檢署偵查後依殺人、傷害罪起訴陳男。

法院審理時，陳男雖坦承持刀砍人，但辯稱並非故意殺人，法官審酌他未賠償馬、林兩人家屬，破窗入屋行兇犯罪手段兇狠，造成社會恐慌，犯案前更曾跟蹤馬、林兩人，素行不良，因此依殺人罪判處他無期徒刑，褫奪公權終身。