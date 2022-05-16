南加州「台灣教堂槍擊案」死者身分曝光　制伏槍手牧師回報現況

▲美國南加州台灣教會發生槍擊案，至少1死5傷，其中4人重傷，受害者皆為台灣人。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國南加州一處「台灣教會」於當地時間15日下午發生槍擊案，造成1死5傷，且其中4人傷勢嚴重，受害者皆為台裔人士。台北的濟南教會代為更新消息進度，罹難者是一位年輕的醫師，在場的張宣信牧師趁歹徒換彈匣時用椅子砸向歹徒，然後信徒7-8人合力制服。

根據《洛杉磯時報》報導，位於加州拉古納伍茲市（Laguna Woods）「爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church，ITPC）」在當地時間15日下午1時26分，正在舉辦一場向即將返回台灣的台裔牧師致敬的午宴，卻發生死亡槍擊案，造成至少1人死亡、5人受傷。

當局表示，槍手為60多歲華裔，犯案動機不明，受害者皆為台裔移民，且都是成年人，最年長的為92歲。

根據《自由時報》報導，壓制歹徒的張宣信牧師事後傳訊息說，「我是當事者，是我拿椅子制服（伏）槍擊的兇手，現在還留在現場接受警方與FBI的調查，我們都平安，但一位年輕人受害，五位兄姐送醫治療，沒有生命危險，請為我們代禱，代向南門教會的兄姐報平安！」