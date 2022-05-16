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社會 社會焦點 保障人權

獨／G乳女神「尋奶啟事」2連敗　美魔女CEO曝網紅不紅時的通病

記者吳奕靖／高雄報導

女模莉亞Lia因不滿元和雅診所推出「奶奶快回家」Kuso廣告時使用她的照片，還稱她為「剝皮網紅」，提告求償50萬元敗訴；接著，她在個人臉書PO文「地分妳」、「死八婆」，被認為是在影射英文名為Tiffany的莊姓執行長，反遭提告。台中地院日前依公然侮辱罪判處莉亞拘役40日，得易科罰金4萬元，莊姓執行長得知此判決之後，表示「很欣慰，並十分感謝台灣司法正義」。

▲當初為元和雅拍攝的隆乳廣告 。（圖／元和雅提供）

▲當初為元和雅拍攝的隆乳廣告 。（圖／元和雅提供）

▲ 醫美廣告逗樂網友。（圖／記者洪靖宜攝）

▼▲診所推出的Kuso廣告曾掀起網友熱議。（圖／ETtoday資料照）

▲醫美廣告 。（圖／記者洪靖宜攝）

元和雅診所莊姓執行長接受採訪時，表示自己對法院判決很高興，終於還給她一個公道，但她也說「網紅的通病就是不紅的時候，想要做免費代言交換肖像權的手術，只要感覺自己有點知名度了，就不想提供給診所使用」，坦言老是有種被「過河拆橋」的感覺。

而且最初的官司是關於「奶奶快回家」，莊姓執行長也透露當初拍照時，上面的看板照片也是診所出錢讓她自己棚拍，她也非常喜歡，結果最後卻是簿公堂，讓莊姓執行長非常傻眼、無奈。至於關於女模莉亞Lia過去的黑歷史也不少，據悉曾有媒體接到投訴者爆料，說她在粉專上「3700元買一套餐」卻沒有收到產品，質疑她會對粉絲剝皮，7年前還有網賣手機收了1萬3500元之後，卻不出貨，被人一狀告上法院，最後判拘役30天，得易科罰金。

女模莉亞Lia擁有32G的好身材，2015年時因胸部不對稱問題到元和雅求診，並答應以自己的肖像權替診所宣傳，換取30萬元的免費隆乳手術。但後來診所推出「尋奶啟事、奶奶快回家」等Kuso廣告，並在旁邊放上莉亞的照片，因此氣得提告求償50萬元，不過，去年5月被高雄地院判決敗訴。

但一波未平一波又起，莉亞2019年10月29日在臉書個人帳號PO文，「誇張的元ㄨ亞，當初惡意陰我就算了，到現在還不斷消費我！要告快點來告啦！淦林樑！爛醫美、沒醫德！大家千萬別去！我代言過屎上最低級又爛的診所」，最後還附上一句「地分妳死八婆，人品低劣」，結果被認為是在影射醫美集團的莊姓執行長，反遭提告妨害名譽。

元和雅官網上仍可搜尋到莉亞的相關文章。（圖／翻攝自元和雅官網）

▲元和雅官網上仍可搜尋到莉亞的相關文章。（圖／翻攝自元和雅官網）

判決書提到，莉亞矢口否認有何公然侮辱犯行，並辯稱「地分妳」是指元和雅的江姓行銷總監，不是莊姓執行長。辯護律師也表示，縱使莉亞指的的確是莊女，一般臉書使用者也無法將「地分妳」與莊女做連結，故不足以貶損告訴人的個人評價。

不過，台中地院法官認為，莊女任職元和雅診所10年，又在元和雅醫美集團擔任5年執行長，工作時習慣用英文名稱呼彼此，她的英文名就是Tiffany，名片上也有印，集團醫生、員工、廠商、客人、合作網紅、媒體往來之人都知道，況且整個集團也只有她的英文名是Tiffany；另外，莉亞與元和雅合作期間，也曾在LINE對話中稱莊女為Tiffany，因此認定貼文中的「地分妳」就是指莊女。

法官表示，「死八婆、人品低劣」等用語，依社會通念及一般人的認知，均屬於貶損他人的負面言詞，莉亞在有數萬人追蹤的臉書粉絲團公開此事，除了追蹤者之外，不特定人也可瀏覽，加上她是網路名人，元和雅醫美集團則是從事醫學美容的商業集團，集團請身為網路名人的她為美容商業性代言，她基於代言或服務所為事實陳述或意見表達，可認與公眾、公共利益有關，自屬可受公評之事，最終不採信她的說詞，依公然侮辱罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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