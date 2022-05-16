男童爬變壓器慘成「電火球」…全身冒煙摔下　目擊者：太恐怖了

▲男童和朋友觀變壓器察一會後便開始攀爬，最後不慎觸電被炸成火球。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

中國大陸浙江台州14日發生驚悚的觸電意外，一名小男孩不知何故攀爬道路上的變壓器，隨後立即觸電並在炸出火光後彈落地面，所幸小男童送醫後已脫離險境。而他瞬間變成「電火球」的模樣，也在大陸網路上瘋傳，許多網友看完直呼：「太可怕了。」

據《極目新聞》報導，當時該名8歲男童與另名年齡相仿的男孩，站在一處圍欄受損的變壓器旁打量一番後，就開始攀爬變壓器，儘管小男童很快就跌落地面，但起身後仍繼續爬上變壓器，然而，當他終於爬上變壓器時，卻疑似對電線伸出手，導致他慘遭電擊。

一旁的監視器清楚拍下他被炸成火球的瞬間，只見小男童在幾秒內兩度炸出火光，接著向後彈飛、身上還帶著明顯黑煙摔落到地面。所幸小男童送醫後除一隻手被嚴重燒傷外，暫無生命危險，另有當地網友指出，小男童疑似是為撿掉在變壓器上的籃球才會攀爬，但警方表示，詳細的事故原因仍在調查中。

其實，這起事件2個月前，江蘇崑山才發生類似意外（如下方影片），當時也同樣是兩名男童出現在變壓器外，接著其中一人就開始攀爬，但不同的是，這名爬上變壓器的男童觸電後並沒有跌落地面，而是掛在變壓器上，當時另名男童嘶吼求大人幫忙的聲音，也全被一旁住戶拍下。

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