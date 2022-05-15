全台「2132校停課」！染疫生總數首破8萬人　今增4855例

▲教育部指出，截至今全校或部分班級暫停實體課程共2132所。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（15日）晚公布全台染疫生首破8萬人，累計81948例，其中染疫數新增最多的是國小生，多了1676人，全台全校或部分班級暫停實體課程的共有2132所。

教育部指出，大專院校生確診部分，較昨天新增1123人、高中820人、國中427人、國小1676人和幼兒園809人，總數達81948例，包含本土81177例、境外771例。

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▲教育部統計至5月15日全台染疫生總數達81948人。（圖／教育部提供）



至於受疫情影響暫停實體課程的學校，教育部依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3點，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部說明，採「全校」暫停實體課程，計316所園校（含幼兒園136所、國小100校、國中 28校、高級中等學校24校、大專校院28校）。採「部分班級」暫停實體課程，計1816所園校（含幼兒園635所、國小 724校、國中214校、高級中等學校 186校、大專校院57校），以上共2132校。