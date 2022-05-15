他中樂透暴富下場超慘！短短7年妻離子散　剃頭出家卻罹癌病逝

▲該名男子中樂透後四處揮霍，導致妻離子散。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

泰國一名男子買樂透幸運中了頭獎3000萬泰銖（約新台幣2576萬元），至此開始過著奢糜的生活，不過卻因為出軌被抓包，和妻子離婚，同時失去兒子扶養權。而他也是這時才清醒，發現人生沒有比愛情與親情還重要的事，看破紅塵的他就此出家當和尚，怎知卻在不久後確診癌症，不到1年便病逝，而他因中樂透大起大落的一生，也令人不勝唏噓。

根據《經理網》報導，泰國烏隆府一名45歲男子2015年購買樂透，沒想到幸運中了頭獎，更因此獲得3000萬泰銖（約新台幣2576萬元）的獎金。一夜暴富的他開始過上奢侈的生活，接連購入房產與名車，根本不知節制，並因此與妻子發生爭執，生活頻頻出現矛盾。

這名男子與妻子關係逐漸不睦，因此出軌找上小三，沒想到卻被正宮抓包，因此要與他離婚，而他最後不但要將部分財產分給前妻，甚至還失去兒子的監護權。

他這才醒悟，原來世界上沒有比愛情和親情還重要的東西，心死的他後悔不已，突然覺得人生失去意義，因此毅然決然出家當和尚。然而就在出家後，他感到身體不適，就醫後確診癌症，且已經是晚期，只剩不到1年的時間。

得知自己的生命只剩下幾個月的時間，該名男子便陸續將財物變賣，並把財產分配給兒子與兄弟姊妹。家屬證實，他13日上午已在家中病逝，遺體也隨即送往當地佛寺進行火化。而他名下的土地、房產以及存款，將全數交由姊姊處理。

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