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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央緊急與地方討論防疫措施　柯文哲給出四點建議

▲▼柯文哲赴國民黨團報告-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對本土疫情，中央上午緊急與地方召開防疫措施調整討論會，台北市長柯文哲表示，自己在會中提出四項建議，而為了保存醫院的量能，呼籲全台都應做三件事，「去年五月的疫情初爆發，台灣沒有動用警察軍隊，靠著高素質國民的合作，就有效控制疫情，所以在這個時候，管制措施要以 自主管理為主，我們要對國民要有信心！」

柯文哲的具體四項建議包括，第一，PCR量能在部分區域已經飽和，確診人數將有失真狀況，中央必須誠實面對，PCR不能再做為確診標準，要放寬快篩陽成臨床判斷指標之一。

第二。柯文哲說，快篩陽給予COVID-19抗病毒藥物，除了先前開放的長照機構住民，應開放以下對象大於65歲，或50-65歲，加上已公布的危險因素。若已快篩陽，且有相當程度的臨床症狀，由臨床醫師判斷後，就可快速決定是否用抗病毒藥物。「因為以我過去臨床經驗來看：醫生診斷（diagnosis)和臆斷(impression)是不同的，因為很多疾病沒有辦法等到完全確定診斷才開始治療，所以當醫生在合理的臆斷之下就要開始治療，才不會錯失救援黃金時間。」

第三，柯文哲提醒，醫療量能不能垮，不能讓病人無法住院而造成人命損失。之前中央下達醫院要開設30%專責病床，目前許多醫院都未達標。固然過度擴張防疫專責病房會擠壓正常醫療運作，但是要嚴密監控疫情發展，適時增加防疫專責病房。

為了保存醫院的量能，柯文哲也建議全台都應開設防疫急門診，處理掉大部分的輕症確診者、住院、出院的標準要嚴格遵守，盡量保留量能、防疫專責旅館房間數要夠，方便醫院已好轉者可以下轉、或確診者不能在家照顧的狀況。

第四，柯文哲表示，現在確診人數太多，疫調已經停止，全部改為用中央系統，讓確診者自主回報，但接觸者的居家隔離管制已經失去意義(因為都是由確診者自己疫調上傳，非疫調專業，再加上中央自主回報系統 一直塞車或沒有防呆機制、頻頻卡關)，民眾無法成功回傳資料，接觸者也拿不到居隔書，導致地方政府要重新處理，反而造成大量的行政人力浪費。所以要有務實的管理方案，只要政府明確公布，大部分民眾一定會遵守。

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