台南女控確診後淪人球！衛生局認了：電話是空號，沒找到人

▲女子快篩陽性後到院PCR採檢，沒想到確診後卻像人球一樣。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

目前確診者愈來愈多，如何處理收治的事宜相當重要。台南一名林姓女子確診後胸痛、呼吸急促，聯絡衛生所、醫院卻找不到確診資料，就連防疫計程車也沒辦法搭，後來才知道是人為疏失，無奈指控「像被丟包」。

林姓女子表示，她10日快篩陽性，於是到院做PCR採檢，之後出現了喉嚨痛、咳嗽、頭痛、鼻塞、流鼻水等症狀，但PCR陽性後致電衛生所，卻被告知「建議打給119」，撥打了救護車的電話，另一頭的工作人員又說「查無確診者資料」，只能再向衛生單位求證。

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經過一番波折，林女抵達醫院已是一個小時以後，但醫護人員又說「沒有確診資料」，於是又在院內等了許久，才開始接受檢查，一路弄到了晚上，醫護人員也不曉得要讓林女自行返家，或是住院治療。

▼女子到醫院後經過了漫長的等待才進行檢查，想回家醫院又無法叫防疫計程車。（示意圖／記者周宸亘攝）



林女花了許多時間苦等，想叫防疫計程車回家，院方卻無法幫忙，衛生局的電話也打不通，只能請親友幫忙聯繫1999，晚上9點多才終於返家。

林女為此感到十分不解，當時被送到急診檢查，接著人就被丟在一旁，當時相當不舒服，想知道究竟能不能返家休息，但醫護人員也說不出個所以然，她只能在院內乾等，就像人球一樣。

對此，台南市衛生局長許以霖表示，疑似是人為疏失，導致林女的手機被標記為空號，一開始沒有聯繫上，所以後來才透過其他管道取得手機號碼，成功取得聯繫，也已盡快提供服務。