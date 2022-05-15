莊人祥居隔高嘉瑜PO一句話　網喊「太誠實」她刪文了

▲民進黨立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情嚴峻，政府防疫政策引發民怨，民進黨立委高嘉瑜近日也多次發聲批評，日前質詢時問到主計總處主計長朱澤民以及疾管署副署長莊人祥手上是否有快篩，高齡73歲的朱澤民說，「我如果有需要，再去跟莊人祥借」，如今莊人祥人在居家隔離，高嘉瑜也在臉書上表示，「我很擔心，有些東西還是自己準備比較好」，引發討論，但隨即刪文。

高嘉瑜當時在立法院質詢朱澤民時，第一句話就直問「手上有快篩嗎?」朱澤民當時回應「我目前身上感覺很好，所以沒有搶快篩。」高嘉瑜則接著表示，主計長73歲高齡，是高危險群，最好還是要有一劑。沒想到朱澤民直回「我個人認為沒有必要，沒有去搶快篩，人祥手上還有，我會去跟他借」。

對於外界質疑耍特權，衛福部長陳時中指出，快篩並不是什麼樣的特權，以前都是自由市場在買賣的，還是可以互通有無所以不會有這問題。莊人祥也回應，「太太有在買，昨天通路上買了幾個，沒有特權，快篩昨天去買180元的」。

不過，莊人祥同住家人13日PCR檢驗為陽性，因此他也必須居家隔離至20日，對此，高嘉瑜臉書PO文，「我很擔心朱澤民主計長，有些東西還是自己準備比較好」，引來不少網友回覆，「終於找到敢大聲嘲笑指揮中心的民進黨立委了」、「......太誠實了」、「你是雙標黨的少數清流」、「糟糕，塔綠班10分鐘後到達戰場」、「好壞，但我喜歡」，但她已刪除該篇貼文。

▲網友發現高嘉瑜刪文。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）