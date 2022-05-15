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兒子質疑「毛小孩吃的比我貴」　母親秒笑計算：好像是！

兒子質疑「毛小孩吃的比我貴」　母親秒計算：好像是！

▲小孩對母親發出靈魂拷問，沒想到自己的餐點真的沒有比狗食貴。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

近日北京一名小孩對自己的母親提出質疑，小孩認為家中的小狗一餐的費用，似乎遠遠高於自己正常一餐的費用。在聽聞兒子的質疑後，母親腦內秒計算，發現事實果真與小孩質疑的相差無幾，如此結果，也讓遭受兒子質疑的母親笑出聲來。

根據《大象新聞》報導指出，近日有一段影片在抖音上十分火熱。影片中，一位戴著眼鏡的小孩指著餐桌上的菜餚，質疑的對母親提出詢問「牠的一狗盆飯，比我這一頓飯貴吧？」一旁正在照料家中大狗的母親，第一時間先是詫異地回應「好像是」。

之後母親隨即計算起大狗的飼料費，其中包含了一塊雞胸肉、一塊魚、一個雞蛋，整體費用估計起來也要個人民幣15至16元左右（折合新台幣約65至70元）。兒子在拿到答案後，隨即對母親提出靈魂拷問「那我這頓飯呢？」沒想到母親秒回答「5、6塊錢（折合新台幣約22至26元）」。如此天差地遠的答案，也讓這名母親笑了出來。

事後這名母親解釋，因為那天懶的做飯，所以就讓兒子吃上一餐剩餘的餐點，沒想到兒子在看了自己的餐點後，又看看了看狗碗，竟然覺得「自己沒有吃得比狗好」。不少網友在看到影片後，也紛紛留言表示「孩子雖然笑，內心還是會委屈的吧」、「很多人都說，養個狗都能養個孩子了」、「我爸就養了個狗，天天把狗抱在懷里，就像抱嬰兒一樣」、「如果孩子喜歡狗那肯定不委屈」、「沒辦法，狗比人聽話！」、「狗狗才是親生的」。

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