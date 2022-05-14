今晚雨停「這時間點」再迎大雨！冷空氣抵台連3天暴跌10°C

▲梅雨鋒面位在台灣上空，為各地帶來明顯雨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日受到梅雨鋒面影響各地有雨，中央氣象局表示，今晚到明日白天是降雨空檔，各地雨勢會稍微趨緩，不過明晚又有一波新的水氣影響，天氣再度轉雨，尤其西半部還是有機會發生大雨。另今日起到下週一受東北季風影響，北台灣明顯轉涼，下週一整天溫度不到20度，與近日動輒30度的高溫落差很大。

氣象局預報員謝佩芸表示，今日白天受到水氣不斷移入影響，全台都有降雨，尤其西半部雨勢最明顯，南高屏也出現短時強降雨，中部到南部沿海累積雨量最多。

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▲今日對流不斷移入為中南部帶來降雨。（圖／氣象局）

而梅雨鋒面逐漸南移，移入台灣的對流雲系逐漸減少，今晚降雨將會趨緩，明天白天全台水氣仍不少，多少會有短暫陣雨，不過跟今天比起來，降雨會相對緩和許多。但明晚到下週一又會有一波水氣增多，降雨情況再度增加，尤其西半部要留意大雨。

今日起到下週一受到東北季風影響，各地氣溫逐漸下降，北台灣今明兩日明顯轉涼，明天白天高溫北部、宜蘭21到22度，中部、花蓮24到25度，南部26到27度，下週一北台灣整天不到20度，中南部氣溫也下降，預計週二東北季風減弱，氣溫才會回升。

▲未來四天天氣變化預報。（圖／氣象局）

▲今晚降雨相對緩和，明日晚上又會有一波大雨。（圖／氣象局）

另今日南部累積雨量3小時接近80毫米，雖然沒有達到豪雨3小時100毫米的標準，不過也相當接近，由於對流移動速度較快，即使通過時會出現瞬間較大雨勢，但累積雨量也相對較少。