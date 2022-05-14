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15縣市豪大雨特報！「閃電列車＋豪雨製造機」齊轟　雨最猛時間曝

▲▼氣象局5/14氣象預報說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲滯留鋒掛在台灣上空，為各地帶來明顯雨勢。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李宜秦／台北報導

今年首波梅雨鋒面正在影響台灣，今日是降雨最明顯的一天，西半部、東北部有局部大雨或豪雨，尤其中南部嚴防短時強降雨，明日白天降雨緩和，但明晚又會有一波新的水氣移入，明晚到下週一再度迎來一波明顯雨勢。

氣象局發布豪雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今(14)日臺南市有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象專家賈新興提醒，這波鋒面主要強降雨區在台灣西南方海上，須留意上游的「豪雨製造機」，今天傍晚前要特別關注其動向是否朝台灣而來。氣象達人彭啟明表示，超過五百公里的「閃電列車」伴隨一大坨的水氣，民眾外出務必提高警覺。

氣象局預報員謝佩芸表示，目前滯留鋒剛好掛在台灣上空，位置在中部上空，今日各地天氣都不穩定可能有雷陣雨，尤其白天雨勢最明顯，西半部、東北部嚴防大雨或局部豪雨，其中中南部受到海上輸送而來的對流胞影響，容易出現短延時強降雨或雷擊強陣風等劇烈天氣，降雨可能達到豪雨標準。

▲▼氣象局5/14氣象預報說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼今晚降雨趨緩，全台天氣轉涼。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局5/14氣象預報說明。（圖／翻攝氣象局直播）

今晚到明日白天降雨有機會緩和下來，不過各地仍會有陣雨，但跟白天比起來降雨相對趨緩，明晚到下週一又會受到新的一波水氣影響，雨勢再度增大，西半部仍有大雨。

受到東北季風影響，今日開始氣溫逐漸下降，北台灣明顯轉涼，尤其下週一天氣濕涼，整天氣溫不到20度，連中南部天氣也會轉涼。

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