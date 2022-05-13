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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨黨立委促《物理治療師法》修法　鬆綁「治療全需醫囑」規定

▲▼林為洲、林奕華、吳玉琴、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委蔡壁如、社團法人物理治療學會今天舉行「民眾健康權、修法來守護」記者會。。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

▲跨黨立委舉行記者會，呼籲鬆綁現行法令限制。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣人口結構邁向高齡化，物理治療師的角色從過去醫治身心障礙者的復健人員，拓展至教育、體育、長期照顧及社會福利等領域，但現行《物理治療師法》限制其進行治療時，全數應依醫師開具之診斷或醫囑為之。對此，跨黨派立委13日舉行記者會，盼適度鬆綁物理治療師執業處所和執行業務限制，貼近民眾健康權；立法院社福及衛環委員會預計下週排審該法修法。

現行《物理治療師法》第12條規定，物理治療評估及測試、治療目標及內容之擬定、操作治療、運動治療、物理因子治療、機械性治療、輔具使用訓練及指導、其他經中央衛生主管機關認可之物理治療業務，全數應依醫師開具之診斷、照會或醫囑為之。

本屆國會包括國民黨立委林為洲、林奕華、民進黨立委莊競程、吳玉琴、台灣民眾黨團、時代力量黨團均提出《物理治療師法》部分條文修正草案，已有6版本草案待審，但尚無行政院版。

林為洲、林奕華、吳玉琴、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委蔡壁如、社團法人物理治療學會今天舉行「民眾健康權、修法來守護」記者會。吳玉琴說，台灣即將邁入超高齡社會，希望老人活得長壽也活得好，物理治療師提供的部分服務項目就有促進健康的功能，其實並不需要醫囑，「以健康促進、傷病預防、運動防護、延緩失能照顧等目的，不再需要醫師醫囑，這些都是依物理治療師的評估，能夠單獨行使的職權」。

林為洲也說，《物理治療師法》已近30年沒有修正，昔日法條將物理治療限縮於疾病治療，明顯不符現狀，「我們要與時俱進，最終目的都是希望國民更健康，大家可以扮演不同的角色、各自的專業」。

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