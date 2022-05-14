新冠口服藥Paxlovid爆出「免處方」假消息！指揮中心闢謠

▲指揮中心5/14澄清「Paxlovid在美國連醫師處方都不用大賣場藥局就執行『並非事實』」。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

新冠疫情在國內持續升溫，相關假消息與謠言也滿天飛，近網傳出新冠口服藥Paxlovid 在美國免處方籤，只要在大賣場就可以執行，今（14）日指揮中心澄清此消息「並非事實」，在美國也一樣要醫師處方，提醒民眾避免轉傳假消息，以免觸法。

有關網路流傳「輝瑞COVID-19口服抗病毒藥物(Paxlovid)，於美國不需醫師處方箋，僅需藥事人員確認符合適應症，即可於大賣場藥局購買」，中央流行疫情指揮中心今(14)日嚴正澄清，經查美國COVID-19口服藥品供應地圖網頁(包括藥局、醫療機構)，亦明確載明民眾必須有處方箋才能購買，美國雖可由藥局供應予民眾，仍需有處方箋，與我國規劃相同，相關指控顯為造謠，呼籲國人不要輕信謠言。

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指揮中心指出，美國核准該類藥品仿單，以及食品藥物管理署核准該藥品EUA之仿單，仿單皆載明需有處方，即皆認屬輝瑞COVID-19口服抗病毒藥物(Paxlovid)為處方藥。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢(如衛生福利部、經濟部、外交部、經濟部、內政部等)，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。詳情請上官網查詢 (http://at.cdc.tw/Q7S2Vt)。