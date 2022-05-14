台東14年來第一場！中職33年例行賽　3500張回饋票5分鐘秒殺

▲3534張回饋票開放線上索票，不到5分鐘即被秒殺。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

睽違14年的中華職棒將於5月24、25日在台東第一棒球場進行中信兄弟與樂天桃猿二連戰，3534張回饋台東鄉親票5月14日上午9時索票系統一開放，立即湧入搶票的民眾，所有票券在5分鐘內即登記索取完畢。

縣府表示，本次線上索票提供數量，是由中信兄弟提供4千張縣民回饋票卷中，扣除縣內25所學校基層棒球隊師生466張票後，其餘3534張全數開放給縣民上網登記索取。台東縣民回饋票券於5月14日上午9時開放線上索票登記。

教育處提醒成功索取票券的民眾，務必於所選賽事當日14∶00至18∶00持個人身分證明文件（身分證V或設籍台東）及索票序號到台東第一棒球場領取票券，逾時之民眾視同放棄索票，並提供給現場排隊縣民索取。



若沒有索到序號的縣民朋友，也可以在賽事當天17:00至第一棒球場現場排隊（18:00開始發放），當有釋出或未領取票券將開放給現場排隊鄉親，每人最多領2張

教育處表示，本次索票網站已有先進行系統壓力測試，可同時容納至少5000人同時上線，系統流量一分鐘放行200組索取序號，縣府亦已安排專人即時應變，感謝各位縣民，造成不便，敬請見諒。