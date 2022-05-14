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郭台銘親自示範「家用口水機」驗PCR　75分鐘結果出爐

▲▼鴻海創辦人郭台銘參觀「富佳生技」台灣醫療科技展展位,現場由富佳生技董事長廖本揚陪同參與唾液檢篩新冠病毒的體驗活動，親自示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統 。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海創辦人郭台銘親自示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統 。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

本土疫情大爆發，醫院外等待PCR的人潮暴增，鴻海集團（2317）創辦人郭台銘，以個人名義投資的富佳生技12日指出，旗下唾液PCR快篩機（俗稱「口水機」）已重新向衛福部食藥署，送件申請EUA（緊急授權）一般家用。之前郭台銘曾經親自示範口水機檢驗流程，整個流程到結果出爐，只要75分鐘。

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▲郭台銘體驗唾液檢測系統，並以手按摩唾腺。（圖／記者吳康瑋攝）

據了解，富佳生技自主研發的新冠病毒檢測系統「Polymerase saliva sauna」為台灣自主創新及自主開發的檢測設備，其中唾液快篩檢測機是使用RT-PCR核酸檢測技術，與大型實驗室PCR儀器檢測的原理相同，相當於把大型儀器縮小成一台可攜式的小型設備，因為它隨插隨用及快速檢測的特點，所以它可以用於即時檢測之需求。

▲郭台銘往搜集杯中吐出唾液檢體。（圖／記者吳康瑋攝）

郭台銘日前指出，富佳研發的這款唾液PCR 快篩機，有別於一般的PCR，最大特點就是以唾液做為樣本，相較一般PCR檢測需由鼻腔採樣，唾液採樣是安全、快速、簡單、提高採樣的舒適度。

▲郭台銘親自示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統 。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘當時也親自示範採檢過程，從手持生物晶片到採集檢體、等候結果，整個流程只要75分鐘就能完成，跟現在醫院PCR至少要等一天來比相當迅速。不過該產品目前仍在審核階段、尚未獲得核准，因此有關產品效能、送件情況等仍無法透露。

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