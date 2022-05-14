郭台銘親自示範「家用口水機」驗PCR　75分鐘結果出爐

▲鴻海創辦人郭台銘親自示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統 。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

本土疫情大爆發，醫院外等待PCR的人潮暴增，鴻海集團（2317）創辦人郭台銘，以個人名義投資的富佳生技12日指出，旗下唾液PCR快篩機（俗稱「口水機」）已重新向衛福部食藥署，送件申請EUA（緊急授權）一般家用。之前郭台銘曾經親自示範口水機檢驗流程，整個流程到結果出爐，只要75分鐘。

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▲郭台銘體驗唾液檢測系統，並以手按摩唾腺。（圖／記者吳康瑋攝）

據了解，富佳生技自主研發的新冠病毒檢測系統「Polymerase saliva sauna」為台灣自主創新及自主開發的檢測設備，其中唾液快篩檢測機是使用RT-PCR核酸檢測技術，與大型實驗室PCR儀器檢測的原理相同，相當於把大型儀器縮小成一台可攜式的小型設備，因為它隨插隨用及快速檢測的特點，所以它可以用於即時檢測之需求。

▲郭台銘往搜集杯中吐出唾液檢體。（圖／記者吳康瑋攝）



郭台銘日前指出，富佳研發的這款唾液PCR 快篩機，有別於一般的PCR，最大特點就是以唾液做為樣本，相較一般PCR檢測需由鼻腔採樣，唾液採樣是安全、快速、簡單、提高採樣的舒適度。

▲郭台銘親自示範俗稱「口水機」的專業版唾液PCR核酸檢測系統 。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘當時也親自示範採檢過程，從手持生物晶片到採集檢體、等候結果，整個流程只要75分鐘就能完成，跟現在醫院PCR至少要等一天來比相當迅速。不過該產品目前仍在審核階段、尚未獲得核准，因此有關產品效能、送件情況等仍無法透露。