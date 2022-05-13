絕版150仿賽「酷龍」險被肢解！停產沒零件...同好驚見珍寶偷回家



▲仿賽機車「酷龍」為早期推出的輕型打檔摩托車，是近年國產檔車中唯一擁有全整流罩的車種，已於2018年停產，市面上連零件都不好獲得。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

公館鶴岡一位機車車主，將一部停產絕版的仿賽機車「酷龍」，停放在路旁，未料在2月底不翼而飛，因「酷龍」外型接近大型重機車，加上停產許久，極具有紀念價值，屬於稀少珍藏。車主向苗栗分局鶴岡派出所報案，警方歷經半月的追緝，順利查獲徐姓主嫌，並將「酷龍」完璧歸趙，另一名在逃的賴姓犯嫌，也在9日落網，全案依竊盜罪嫌移送。

苗栗分局表示，鶴岡派出所2月底接獲報案，這輛「酷龍」仿賽機車為早期推出的輕型打檔摩托車，最大的特點是使用了國內同級距中罕見的雙翼樑式車架與中置單槍避震，也是近年國產檔車中唯一擁有全整流罩的車種，因該機車已經在2018年停產，所以在市面上，連零件都不好獲得。

員警以失竊地點為中心向外擴大查訪，半個月後在公館大坑山區查獲徐姓竊嫌，並起出失竊機車，並於5月9日再查獲另一名賴姓共犯，全案宣告偵破。

▲▼因犯嫌收藏的「酷龍」缺少零件無法維修，所以停在路邊的「酷龍」才被擄走，差一點就面臨被肢解的命運。





警方表示，失竊的「酷龍」雖為普通重型機車，但外觀及操作方式，與大型重型機車無異，滿足一般騎士感受大型重機駕馭的快感，竊嫌就是珍藏的同款車輛故障，缺少零件，才在發現路旁停放的「酷龍」時生出歹念。

所幸，警方尋獲即時，否則這台失竊的「酷龍」恐因另一台「酷龍」而面臨肢解的命運。

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