自購快篩爆量3萬劑全賣光　草莓網火速補貨最便宜一劑62元

▲香港草莓網開賣快篩試劑飆出買氣，今再推兩款品牌。（圖／翻攝自草莓網）

記者洪菱鞠／台北報導

衛福部11日宣布開放民眾可自購自用後，跨境電商平台昨（12日）隨即湧現上網搶購熱潮，其中香港草莓網上架的快篩試劑一劑售價67元，不用排隊就能便宜買到，立刻飆出買氣，3萬劑賣到沒貨，今再上架兩款品牌，其中香港醫院指定品牌、鐘南山研究團隊背書的「和信」，可一次購入100劑，平均單劑只要62元。

民眾對快篩試劑的需求量大，香港草莓網上架的快篩試劑，由於一劑售價67元，價格相對國內市場便宜，不少人下單搶買，熱賣到站上銷售一空，今再到網站上搜尋，發現平台火速補貨兩款品牌快篩試劑，其中一款「和信」是香港醫院指定品牌、鐘南山研究團隊背書，並有歐盟認證，主要採鼻液樣本檢測，依照個人需求，除了可單買一劑，也提供25、50、100等大容量包裝選購，尤其是可一次購入100劑，換算下來，平均單劑只賣62元。

另一款為SKYPRO的「新型冠狀病毒抗原快速測試劑」，同樣採鼻液樣本檢測，產品也通過歐盟驗證，提供5、25、50、100等四種組合包裝，最便宜單劑均價也僅62元。

國內快篩試劑供不應求，不少民眾抱怨難買，而免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」政策一開放，多了另一入手管道，除了不用辛苦排隊，也可降低群聚感染風險。

但要注意的是，自行輸入每人不超過100劑，每人限輸入一次，雖然不限定為衛福部核准之EUA產品，但「國外帶回、非EUA」快篩檢測結果無法作為配合防疫政策判斷依據，且產品安全及有效性需自行負責，也不能轉賣。