「我死得好冤！」列榜首　陸五一消費維權報告點名特斯拉

▲大陸「五一」消費維權報告，特斯拉「死好冤」列榜首。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸發布一年一度「五一」消費維權輿情分析報告，特斯拉、露露樂蒙（lululemon）、騰訊等企業被點名。其中，特斯拉汽車電腦控儀表板「死好冤」事件列入榜首，能源車充電太貴也遭投訴。

中消協監測發現，今年「五一」促銷活動期間，消費負面消息主要集中在交通出行、產品質量、網絡遊戲、遊樂項目四個方面。其中，交通工具討論度最高就是特斯拉，深夜自動播放驚悚音頻、高速公路服務區新能源車充電價格貴，也被大量批評。

▲ 特斯拉汽車儀錶板鬧鬼、能源車充電太貴被大陸民眾高度討論。（圖／翻攝 新浪科技）

綜合陸媒報導，特斯拉淒厲女聲尖叫引起高度討論和吐槽。案例一，四川成都一名鄭女士載著女兒回家，重啓特斯拉，車內突然傳來淒涼女聲尖叫「我死得好冤啊…」，母女倆嚇得棄車而逃。特斯拉客服表示，驚悚音頻來自車載某平台一個名為《禍心》的有聲書，最後也幫客戶免費更換汽車屏幕。

案例二是高速公服休息站新能源車充電太貴，開電車不划算。有網友抱怨，一度電2元（單位：人民幣，同下），充滿80度電，需要160元，但開車加油200多元，可以開上400多公里，還能剩下幾十塊的油。不少大陸民眾留言建議「希望廠商多加裝充電樁吧」、「充電費降一降」。

▲騰訊Q幣5取消折扣也被消費者罵翻。（圖／翻攝 微博）

在產品質量方面，露露樂蒙(Lululemon)關聯公司露露樂蒙貿易(上海)有限公司因違反大陸產品質量法第五十條(在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品)，遭北京市西城區市場監督管理局罰款8.142萬元。

網路遊戲方面，騰訊Q幣5日衝上負面輿論榜首，原因是Q幣充值大面積取消97折優惠登上微博熱搜。另外，大陸「五一」期間，遊樂項目消費投訴也比較多，蘭州野生動物園觀光車側翻、南昌融創樂園雲霄飛車突發故障等，受到廣大關注和批評。