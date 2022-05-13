　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「我死得好冤！」列榜首　陸五一消費維權報告點名特斯拉

▲特斯拉上海工廠,Model Y。（圖／CFP）

▲大陸「五一」消費維權報告，特斯拉「死好冤」列榜首。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸發布一年一度「五一」消費維權輿情分析報告，特斯拉、露露樂蒙（lululemon）、騰訊等企業被點名。其中，特斯拉汽車電腦控儀表板「死好冤」事件列入榜首，能源車充電太貴也遭投訴。

中消協監測發現，今年「五一」促銷活動期間，消費負面消息主要集中在交通出行、產品質量、網絡遊戲、遊樂項目四個方面。其中，交通工具討論度最高就是特斯拉，深夜自動播放驚悚音頻、高速公路服務區新能源車充電價格貴，也被大量批評。

▲▼ 特斯拉汽車儀錶板鬧鬼「死好冤」 登上大陸」五一」消費維權日榜首 。（圖／翻攝 新浪科技）

▲ 特斯拉汽車儀錶板鬧鬼、能源車充電太貴被大陸民眾高度討論。（圖／翻攝 新浪科技）

綜合陸媒報導，特斯拉淒厲女聲尖叫引起高度討論和吐槽。案例一，四川成都一名鄭女士載著女兒回家，重啓特斯拉，車內突然傳來淒涼女聲尖叫「我死得好冤啊…」，母女倆嚇得棄車而逃。特斯拉客服表示，驚悚音頻來自車載某平台一個名為《禍心》的有聲書，最後也幫客戶免費更換汽車屏幕。

案例二是高速公服休息站新能源車充電太貴，開電車不划算。有網友抱怨，一度電2元（單位：人民幣，同下），充滿80度電，需要160元，但開車加油200多元，可以開上400多公里，還能剩下幾十塊的油。不少大陸民眾留言建議「希望廠商多加裝充電樁吧」、「充電費降一降」。

▲▼ 大陸五一維權日 。（圖／翻攝 中國信用網、微博）

▲騰訊Q幣5取消折扣也被消費者罵翻。（圖／翻攝 微博）

在產品質量方面，露露樂蒙(Lululemon)關聯公司露露樂蒙貿易(上海)有限公司因違反大陸產品質量法第五十條(在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品)，遭北京市西城區市場監督管理局罰款8.142萬元。

網路遊戲方面，騰訊Q幣5日衝上負面輿論榜首，原因是Q幣充值大面積取消97折優惠登上微博熱搜。另外，大陸「五一」期間，遊樂項目消費投訴也比較多，蘭州野生動物園觀光車側翻、南昌融創樂園雲霄飛車突發故障等，受到廣大關注和批評。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
快訊／梅雨鋒面來了！2縣市先迎大雨　各地「暴雨時間」出爐
焦糖炸鍋了！　「1言論」自己人看不下去：加速醫療崩壞
北韓35萬人發燒！「疫情爆發」原因曝　竟與金正恩有關
快訊／華視又出包！陳建仁變「美副總統」畫面瘋傳
20歲女走斑馬線遭輾過！　驚悚畫面曝
PTT造謠「快篩南送車禍2死」！新北醫師慘了　院方：送懲處
快訊／蔡英文下3大指示！　北北基桃優先設立「大型篩檢站」
快訊／國一南下357.6K嚴重事故！傷亡不明　全線封閉中
艾成、王瞳雙雙確診！　居隔10+7：最棒生日禮物
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「我死得好冤！」列榜首　陸五一消費維權報告點名特斯拉

上海宣示本月中實現「社會面清零」　有序放開推動復市復學

帶愛妻上海治病「如今剩骨灰」！尪徒步7hrs帶她回家　鼻酸照片曝

網傳陸「停護照、剪綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有至少1種後遺症

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！多重器官損傷進加護病房

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

「我死得好冤！」列榜首　陸五一消費維權報告點名特斯拉

上海宣示本月中實現「社會面清零」　有序放開推動復市復學

帶愛妻上海治病「如今剩骨灰」！尪徒步7hrs帶她回家　鼻酸照片曝

網傳陸「停護照、剪綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有至少1種後遺症

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！多重器官損傷進加護病房

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒

蕭秉治挨批胖很多！　吐露「13年心態變化」：畢竟我的才華無可取代

陪男友參加飯局…Apple摘罩開吃「秒出糗」！被提醒一句話急奔廁所

LIVE／本土確診數攀升　陳時中最新說明

怠速熄火超雞肋「該開還是關」？網全認同：有夠煩一上車就按掉

快訊／梅雨鋒面來了！2縣市先迎大雨　各地「暴雨時間點」出爐

車手好忙！北部詐騙南部提款　ATM分19次領58萬...還是被逮

貓父子初見面！貓爸突失控狂吼…小奶喵嚇到「靈魂登出」傻了

感謝有你邦！富邦悍將推大回饋　感謝球迷進場相挺

疫情嚴峻與病毒共存　張麗善：不做疫調會盡力了解感染源

SOU‧SOU「十數印花電烤盤」質感爆表　擺上餐桌超吸睛

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

大陸熱門新聞

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有後遺症

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！急送ICU

洗車攤糾紛　男死前：我被綁活活燒

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

驚！女洗澡掉落「一隻色狼」

帶癌妻去上海治病！尪2個月後拖骨灰回家

迪士尼CEO遭曲解不要中國市場

陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」

空姐飛機上自拍不雅照遭解僱！手寫11字怒喊不服

女子發出「12、0」數字後失聯

便利店懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班

迪士尼CEO ：沒中國也能成功

「賣晚安10年」　她接3萬筆訂單看盡人生

更多熱門

相關新聞

最慘首富！特斯拉狂洩　馬斯克單月身價暴跌1.2兆元

最慘首富！特斯拉狂洩　馬斯克單月身價暴跌1.2兆元

特斯拉股價不斷下跌，使得全球首富馬斯克的身價大幅縮水，以美股週三（5月11日）該日特斯拉一天大跌8%、800美元再度失守來計算，蒸發156億美元（約新台幣4648億美元），短短一個月，馬斯克的資產就少了近400億美元（約新台幣1.2兆元）。

中國愛加班感動馬斯克　飆罵美國：不想工作

中國愛加班感動馬斯克　飆罵美國：不想工作

小女警恍神撞賓士+特斯拉　薪水不夠賠

小女警恍神撞賓士+特斯拉　薪水不夠賠

特斯拉上海廠「供應問題」停工　郭明錤：6月前難復工

特斯拉上海廠「供應問題」停工　郭明錤：6月前難復工

馬斯克搭「9分鐘超短程」私人飛機被罵爆

馬斯克搭「9分鐘超短程」私人飛機被罵爆

關鍵字：

消費維權特斯拉

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

唐治平加入《一家團圓》暴瘦粉絲認不出

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面