弟弟好棒！豐原遭虐男嬰「會哭了」　腦壓下降頭蓋骨復位

▲豐原醫院表示，易姓男嬰昏迷指數恢復至12分，開始會哭泣。（圖／截取自臉書社團爆料公社二社）

記者白珈陽／台中報導

台中豐原4月傳出一名易姓男嬰疑遭夏姓保母虐待，導致顱內出血陷入昏迷，昏迷指數5分。今傳出好消息，收治該名男嬰的豐原醫院表示，目前男嬰昏迷指數恢復至12，對外界會有反應、開始會流淚，並且可以自主呼吸，頭蓋骨也已蓋回去，整體正在逐漸好轉。

豐原4月25日發生易姓男嬰疑遭夏姓保母虐待，身上有多處瘀青外傷且有顱內出血現象，送醫後院方研判顱內出血是外力造成，夏女因涉嫌重傷害罪遭檢察官聲請羈押，法官裁定收押禁見。

社會局追查，夏女雖有保母人員技術士證，但無向社會局登記取得居家式托育服務登記證書，還違法收托幼兒數多達15人，甚至在遭羈押期間，向其他托嬰家長謊稱「因家人確診，所以短期內無法收托」，並在社工訪談時堅不吐實，以個資為由不提供收托名單，致使證據蒐集困難，社會局依兒少權法重罰20萬元，同時提起重大兒虐案件獨立告訴。

▲夏姓保母涉嫌虐嬰，遭社會局重罰20萬元。（圖／資料照）

豐原醫院12日表示，男嬰昏迷指數已從原先送醫時的5分，恢復至12分（正常值為15分），在知覺部分都有反應，開始會哭泣，雖飲食方面還須插鼻胃管，但支氣管的管子已拔除，可自行呼吸；原本因顱內出血腦壓過高，腦部腫脹導致頭蓋骨無法蓋回去，目前腦壓已降下、消腫，頭蓋骨順利蓋回。

豐原醫院指出，由於男嬰腦部神經有受損狀況，視力恐受到影響，是否會嚴重到失明，還須視後續治療情形做評估，整體而言，男嬰的健康狀況朝著好的方向發展。