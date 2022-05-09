▲不再人車爭道，豐原水源路打通至南田街年底完工，台中市長盧秀燕今天出席動土典禮。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

豐原區南田街兩側工廠林立，巷弄會車易回堵，加上豐原高中上下課時段易有人車爭道情形，對此，市府斥資總經費2億7900萬元，啟動豐原區11-35號都市計畫打通工程，將水源路打通至南田街。市長盧秀燕今日出席動土祈福典禮指出，此次道路打通長度約400公尺、寬12公尺，配置雙向4公尺車道及1.2公尺人行道，預計年底完工，民眾不用再繞道通行。

盧秀燕指出，11-35號道路對豐原非常重要，雖然只有短短400公尺，但地方已等了8年之久，如果沒有打通，民眾就要繞道而行。因此地段是黃金地段，徵收加上工程費用高達2億7900萬元，市府近兩年積極籌備預算推動，今年3月11日已開工，工期約9個月，預計年底完工。

盧秀燕表示，感謝在地里長極力爭取建設，也感謝在地議員通過預算及立法委員江啟臣向中央爭取約1700多萬元補助，減輕市府負擔。現在萬事俱備，希望9個月的工程順利進行，早日完工、嘉惠地方。

建設局長陳大田說明，盧市長持續建設台中交通路網，為保障孩子們「行得安心」，此案於市長上任時即指示分年編列經費策略辦理，歷經2年努力，完成用地取得，特別感謝內政部營建署核定此項工程納入地方生活圈計畫補助工程費1752萬元，解決地方多年隱憂。