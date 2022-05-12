台南一樓一鳳應召站藏公寓　2陸女全套性交易價碼曝

▲台南市西門路1段某公寓大樓，2名大陸籍女子從事色情性交易被查獲，將李姓負責人帶回調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二分局、移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊、台南市調查處等單位，11日凌晨聲持搜索票至台南市西門路1段某公寓大樓，在5樓的2間套房內分別查獲2名大陸籍女子從事色情性交易，將李姓負責人帶回調查，全案依違反妨害風化罪、社會秩序維護法、台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌調查送辦。

台南市第二分局、移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊、台南市調查處等單位於去年底獲報有色情集團非法營業情事，即成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦。在跟監半年後，11日凌晨1時許，趁客人交易完畢離開之際，立即出示搜索票實施盤檢，並在5樓的2間套房內查獲觀光逾期逃逸之大陸籍陳姓及在台居留史姓等2名女子。警方也在套間內查扣潤滑劑、保險套126個、性交易所得新台幣1萬4千元及手機等證物，並將李姓負責人及2名女子帶回調查。

警方查出李嫌為牟不法獲利，於去年底陸續承租西門路1段之公寓大樓套房，容留女子以每50分鐘收取3700元代價，攬客從事全套性交易，事後再與女服務生以1200元及2500元來朋分營利。

全案除將顧客及2名女服務生以社會秩序維護法裁罰外；逾期逃逸之陳姓女子責由專勤隊收容；另李姓主嫌依妨害風化罪移送台南地檢署偵辦。也防堵可能的疫情破口。