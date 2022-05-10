高粱哥未戴口罩遭南警攔查　酒精未代謝酒測超標送辦

▲傅姓男子騎機車因未戴口罩，被市警二分局員警攔下實施勸導，警方發現傅男散發濃厚之酒味，經酒測值達0.28毫克，遭依公共危險罪嫌調查送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名53歲傅姓男子騎機車於9日上午10時30分許，趕赴工地上班途中，因未戴口罩被市警二分局員警攔下實施勸導，警方言談發現傅男散發濃厚之酒味，經警方提供礦泉水實施漱口後實施酒精測試，酒測值達0.28毫克，遭依公共危險罪嫌調查送辦。

警方調查發現，53歲傅男於8日晚上在朋友處一起飲用約3杯150cc之高酒精濃度之高粱酒，直至凌晨2時許休息，9日上午10時起床前往工地途中，因嚼食時檳榔未戴口罩，為台南市警二分局民權派出所員警巡邏發現攔下勸導。交談中發現其濃厚酒味，經實施酒精濃度測試，酒測值仍高達0.28毫克，為員警當場逮捕並依公共危險罪嫌送辦，將面臨3年以下有期徒刑，並得併科30萬元以下罰金之重罰。

統計今年迄今，台南市警二分局針對酒後駕車總計取締430件，較去年同期368件增加62件，也在警方強力取締執法下，今年迄今酒駕肇事計發生10件，較去年同期18件大幅減少8件，展現警方積極防制交通事故及針對酒後駕車嚴正執法之具體成效。

警方從取締酒後駕車之案件中分析，經常發現民眾心存僥倖，酒後認為返家距離不遠，仍賭運氣駕車上路；另部分民眾未注意自身酒精代謝，前一日夜間飲酒後未充分休息，總以為「經過晚上睡覺後，隔天身體就沒有酒精」、「覺得身體仍正常沒有醉」，貿然酒駕上路，導致觸犯酒駕的法律責任。警方也提醒，防疫期間執法無空窗，將持續規劃運用各項勤務，針對轄內易飲酒處所之周邊道路加強機動攔查，持續就酒後駕車惡行嚴加取締，以維護所有用路人安全。