開放海外自購快篩！「哪裡買、可轉賣嗎」6大QA一次看懂

▲快篩試劑需求量大增，指揮中心開放民眾即日起免專案輸入自用。（示意圖／記者姜國輝攝）

生活中心／整理報導

因應國人對快篩試劑需求量暴增！不少民眾哀嚎快篩難買。指揮中心昨（11）日宣布，即日起開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」。究竟一次可以輸入多少量、是否有期限限制？以及該如何購買、是否可轉售他人使用？《東森新媒體ETtoday》統整出6大QA替你消除疑惑。

Ｑ1：民眾自海外自行輸入快篩試劑，有數量、次數限制？

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A：食藥署指出，開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入一次。

Q2：民眾要怎麼從國外自行輸入快篩？

A：民眾可請託海外親友在當地購買後寄回國內，也有網友分享包括香港草莓網、美國亞馬遜、日本亞馬遜等網站有販售快篩並可寄送到台灣，在相關購物網站搜尋「COVID-19 Antigen Test」就可找到快篩試劑。

▲草莓網等多家電商有販售快篩試劑且可自海外寄送至台灣。（圖／翻攝草莓網）



Q3：是否有期限？

A：即日起至111年6月30日前。

Q4：有限定為衛福部核准之EUA產品嗎？

Ａ：不限。但若民眾自行輸入「非衛福部核准之EUA產品」，檢測結果不得作為配合防疫政策判斷依據，其產品安全及有效性需由民眾自行負責。

Q5：目前已有那些快篩試劑廠牌符合衛福部核准之EUA？

Ａ：從食藥署COVID-19防疫醫材專區上可以看到，目前已經通過的快篩試劑名單，《東森新媒體ETtoday》為您整理一次看。

從目前名單上可以看到，緊急授權輸入的快篩試劑共有22件，以美國、南韓為大宗，其中也有中國製造的BD家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組。BD家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組快篩試劑是由新加坡商必帝公司台灣分公司引進，5/3才在EUA名單上。名單上的廠牌則還有常見的德廠亞培（Panbio）、羅氏等。

▼EUA快篩試劑輸入名單。（圖／翻攝食藥署）

另外還有7件為國內專案製造的快篩試劑，分別為福爾威創、飛確RV2、Vstrip RV2、台塑生醫、凌越、速可安、長興等6款。

▼EUA快篩試劑專案製造名單。（圖／翻攝食藥署）

Q6：民眾自行輸入的快篩可轉賣嗎？

A：食藥署長吳秀梅提醒，輸入自用快篩不得轉賣，否則非醫療器材商販賣醫療器材，可以處3萬至100萬罰鍰。她也呼籲國人進行「全民監督」，若發現有私下販售或網路販售，都歡迎向食藥署檢舉。