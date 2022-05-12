　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開放海外自購快篩！「哪裡買、可轉賣嗎」6大QA一次看懂

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲快篩試劑需求量大增，指揮中心開放民眾即日起免專案輸入自用。（示意圖／記者姜國輝攝）

生活中心／整理報導

因應國人對快篩試劑需求量暴增！不少民眾哀嚎快篩難買。指揮中心昨（11）日宣布，即日起開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」。究竟一次可以輸入多少量、是否有期限限制？以及該如何購買、是否可轉售他人使用？《東森新媒體ETtoday》統整出6大QA替你消除疑惑。

Ｑ1：民眾自海外自行輸入快篩試劑，有數量、次數限制？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：食藥署指出，開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入一次。

Q2：民眾要怎麼從國外自行輸入快篩？

A：民眾可請託海外親友在當地購買後寄回國內，也有網友分享包括香港草莓網、美國亞馬遜、日本亞馬遜等網站有販售快篩並可寄送到台灣，在相關購物網站搜尋「COVID-19 Antigen Test」就可找到快篩試劑。

▲▼民眾可自行輸入快篩。（圖／翻攝草莓網）

▲草莓網等多家電商有販售快篩試劑且可自海外寄送至台灣。（圖／翻攝草莓網）

Q3：是否有期限？

A：即日起至111年6月30日前。

Q4：有限定為衛福部核准之EUA產品嗎？

Ａ：不限。但若民眾自行輸入「非衛福部核准之EUA產品」，檢測結果不得作為配合防疫政策判斷依據，其產品安全及有效性需由民眾自行負責。

Q5：目前已有那些快篩試劑廠牌符合衛福部核准之EUA？

Ａ：從食藥署COVID-19防疫醫材專區上可以看到，目前已經通過的快篩試劑名單，《東森新媒體ETtoday》為您整理一次看。

從目前名單上可以看到，緊急授權輸入的快篩試劑共有22件，以美國、南韓為大宗，其中也有中國製造的BD家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組。BD家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組快篩試劑是由新加坡商必帝公司台灣分公司引進，5/3才在EUA名單上。名單上的廠牌則還有常見的德廠亞培（Panbio）、羅氏等。

▼EUA快篩試劑輸入名單。（圖／翻攝食藥署）

▲▼EUA快篩試劑名單。（圖／翻攝食藥署）

▲▼EUA快篩試劑名單。（圖／翻攝食藥署）

▲▼EUA快篩試劑名單。（圖／翻攝食藥署）

另外還有7件為國內專案製造的快篩試劑，分別為福爾威創、飛確RV2、Vstrip RV2、台塑生醫、凌越、速可安、長興等6款。

▼EUA快篩試劑專案製造名單。（圖／翻攝食藥署）

▲▼EUA快篩試劑名單。（圖／翻攝食藥署）

▲▼EUA快篩試劑名單。（圖／翻攝食藥署）

Q6：民眾自行輸入的快篩可轉賣嗎？

A：食藥署長吳秀梅提醒，輸入自用快篩不得轉賣，否則非醫療器材商販賣醫療器材，可以處3萬至100萬罰鍰。她也呼籲國人進行「全民監督」，若發現有私下販售或網路販售，都歡迎向食藥署檢舉。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
三重男不爽前女友結新歡　貼身狂轟5槍畫面曝
快訊／戴資穎苦戰3局不敵球后山口茜！
快訊／喀麥隆重大空難！　傳機上乘客全數喪命
金剛「一有脾氣就不溝通」小嫻累了！　他：頻率本不同
女星罹胃癌末期！憂「只剩3到6個月生命」揭病況：害怕到呼吸困
1張圖看出「台灣現在最大弱點」！　醫求：不要再拖了
重慶機場客機衝出跑道起火冒黑煙！　機上122人幸運逃生
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中永和深夜突停電　夜貓子怒：這次哪隻小動物要背鍋？

小兄妹打完莫德納頭痛想吐　台中今9童請疫苗假未到校

傳統祭典重新演繹！「古城獻藝」轉型線上直播　首見女版八家將

媳婦確診公公秒回1句話　感動喊「好到想折壽換他長命百歲」

確診孤兒！PCR陽性僅簡訊通知　新北男「隔離等7天」疾管署才建檔

開放海外自購快篩！「哪裡買、可轉賣嗎」6大QA一次看懂

學校天氣熱開冷氣卻怕染疫　教長：比照指考與國中會考試場原則

唾液快篩吐口水就好？3動作做錯恐不準　正確步驟一次看

1張圖看出「台灣現在最大弱點」！醫求：不要再拖了

「九宮格之亂」被罵翻遭批甩鍋　教長：已給予各縣市與學校彈性

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

25歲女警恍神...連撞路邊3車　「總價400萬元↑」薪水不夠賠

中永和深夜突停電　夜貓子怒：這次哪隻小動物要背鍋？

小兄妹打完莫德納頭痛想吐　台中今9童請疫苗假未到校

傳統祭典重新演繹！「古城獻藝」轉型線上直播　首見女版八家將

媳婦確診公公秒回1句話　感動喊「好到想折壽換他長命百歲」

確診孤兒！PCR陽性僅簡訊通知　新北男「隔離等7天」疾管署才建檔

開放海外自購快篩！「哪裡買、可轉賣嗎」6大QA一次看懂

學校天氣熱開冷氣卻怕染疫　教長：比照指考與國中會考試場原則

唾液快篩吐口水就好？3動作做錯恐不準　正確步驟一次看

1張圖看出「台灣現在最大弱點」！醫求：不要再拖了

「九宮格之亂」被罵翻遭批甩鍋　教長：已給予各縣市與學校彈性

亞灣豪宅爆下車潮？　老司機曝投資客獲利了結心法

中永和深夜突停電　夜貓子怒：這次哪隻小動物要背鍋？

最後一話的後續將登場！動畫黑馬《奇巧計程車》電影版8月全台首映

解密遼寧艦連8天超百次起降戰機　石宏：極限考驗完整作戰能力

快訊／藍委爆：唾液快篩「禁2歲以下使用」　衛福部竟拿掉警語

葉耀元／不對稱戰力重創俄軍　台嚇阻共軍應做這3事

近距離開槍畫面曝！不爽前女友結新歡　三重醋男貼身狂轟5槍

小兄妹打完莫德納頭痛想吐　台中今9童請疫苗假未到校

超跑男代操股票吸金5億落跑...百人排隊提告　70人完成報案

國民黨台南市議員第8選區初選民調公布　蔡宗豪、高凱旋2人出線

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

李秉穎：若醫療崩盤居隔3+4可延長

韓製唾液快篩「三大通路」都有賣！價格曝光

4300元活海鮮遭調包！他吃冷凍花蟹氣炸

今起快篩陽＝確診！「3族群適用」該怎麼通報　8大QA一次看

致災性降雨！首波「梅雨季滯留鋒」明起炸4天

「最強奶媽」影片嗆連千毅：不要用這種方式去傷害女孩子

梅雨狂灌4天全台濕冷　周末雨最猛

中醫揭這6類人「更該服用清冠一號」　指揮中心回應

更多熱門

相關新聞

今起快篩陽＝確診！「3族群適用」該怎麼通報　8大QA一次看

今起快篩陽＝確診！「3族群適用」該怎麼通報　8大QA一次看

為紓解急診被快篩陽性民眾擠爆，指揮中心宣布，自今（12）日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性可經醫事人員判斷確診，不用經過PCR。而根據統計，截至5/9為止，有32萬人符合資格。新政策上路，究竟通報SOP為何？若非適用對象又能怎麼做？《東森新媒體ETtoday》整理QA懶人包，帶你秒懂不慌張。

網傳政府發放防疫包「送泡麵、益生菌」　指揮中心急澄清：假訊息

網傳政府發放防疫包「送泡麵、益生菌」　指揮中心急澄清：假訊息

孕媽帶1歲兒返台！快篩陰「卻因1規定」要到醫院PCR

孕媽帶1歲兒返台！快篩陰「卻因1規定」要到醫院PCR

快訊／首批BNT兒童劑型疫苗延遲抵台　莊人祥：5/16清晨到貨

快訊／首批BNT兒童劑型疫苗延遲抵台　莊人祥：5/16清晨到貨

指揮中心打臉黃珊珊　網見配發圖氣炸

指揮中心打臉黃珊珊　網見配發圖氣炸

關鍵字：

海外自購快篩試劑EUA醫材食藥署指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面