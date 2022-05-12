掛外地牌救護車不載病人遭警攔查　車內850條香菸「一趟賺2萬」

記者魏有德／綜合報導

上海在Omicron疫情下，救護車的使用被認為是最重要的醫療資源之一，不過，有民眾日前目擊掛外地牌照的救護車闖進小區送香菸，遂向警方提供線索。經奉賢公安佈線排查守候，終於在8日攔截下這輛救護車，發現車內載有850條香菸，警方正深入追查幕後利益輸送鏈。

▲救護車私運850條香菸到上海封控區被警察攔下。（圖／翻攝看看新聞，下同）

《看看新聞》報導，大亭公路、楊溇支路路口設卡民警發現一輛外地牌照的救護車飛馳而過。根據前期市民描述的車輛特徵和車牌號，民警判斷，這輛救護車就是市民反映的救護車，於是果斷將其攔截。在查看車內時，民警吃了一驚，這輛外牌救護車內救護車內竟然裝滿了各類香菸850條。

據悉，這輛救護車是掛靠在外省某醫院，平時透過網路接單，5月5日時有人聯繫救護車駕駛張某，以5000元人民幣（約2.1萬元新台幣）報酬，要求其至指定地點裝運一批香菸後運輸至上海奉賢，張某利用點亮救護車輛上頂燈的方式逃過各個檢查關卡並成功交付。

當張某8日欲故技重施，再次運輸香菸前往奉賢時，便被分局埋伏員警逮個正著。警方表示，救護車駕駛張某因這起違法行為被處行政拘留及罰款的處罰，同時，其非法經營的行為也將面臨刑事追究。